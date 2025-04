Vojvoda busca ou não time base do Fortaleza?

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Vojvoda ainda não encontrou a melhor formação em 2025

Faz algumas semanas, diante do futebol ruim na temporada do Fortaleza, o técnico Vojvoda afirmou, em entrevista coletiva, que buscava um time base para melhorar o desempenho.

Ocorre que tem sido complicado compreender a linha de trabalho, tendo em vista que as escalações seguem mudando demais, independentemente de contusões ou suspensões.

Da partida do Racing-ARG, no Castelão, para o confronto diante do Mirassol, foram cinco mudanças. Do Mirassol para o Colo-Colo, foram seis. Do Colo-Colo para o Inter, mais cinco. E do Inter para o Vitória, outras cinco.

É mais do que conhecida a forma de trabalho do treinador e de sua comissão, que têm um saldo extremamente positivo desde maio de 2021, mas há momentos em que a rota precisa ser modificada e estamos diante de um deles.

Está difícil entender critérios, tanto no aspecto tático, como no individual. Não citarei ninguém especificamente porque são diversos casos desde o início do ano, mas alguns atletas que atuam mal têm sido mantidos e outros, que vão bem, voltam para o banco na partida seguinte.

Outro ponto: jogadores que não são escalados por quatro ou cinco confrontos, de repente, aparecem como titulares. E titulares com alguma sequência deixam de ser escalados por um grande período. Assim, com tantas modificações, a equipe segue envolvida em problemas estruturais que podem ser vistos em todos os setores do campo.

O número que importa

Independentemente do resultado de Cruzeiro x Bahia, jogo que encerrou a quarta rodada da Série A na noite de ontem, o Ceará vai terminar entre os cinco primeiros da classificação. Bom momento do time de Léo Condé.

Por falar no Alvinegro, dois atletas que chegaram discretamente no início do ano estão mantendo alto nível de futebol na temporada. Me refiro ao volante Dieguinho e ao zagueiro Willian Machado. Jogadores contratados com custo mínimo, que estavam fazendo bons trabalhos por suas equipes anteriores (Goiás e Operário-PR, respectivamente) e seguem extremamente regulares com a camisa do Ceará.

Há ainda um adendo relevante. Ambos podem fazer outras funções no campo e já precisaram ajudar em posições diferentes das habituais. Dieguinho como lateral-direito e Willian Machado na lateral esquerda. Para qualquer técnico é fundamental ter peças de confiança e com capacidade para resolver problemas inesperados.

Mais 3!

1. Ataque mais positivo, disparadamente, do Campeonato Brasileiro, o Flamengo já marcou 11 vezes em quatro partidas, média de 2.7 gols por jogo.

2. Ramon Diaz demitido do Corinthians, ainda que tenha ganhado o Campeonato Paulista. É o quarto técnico a perder o emprego na Série A em exatas quatro rodadas disputadas. É um negócio que não impressiona mais.

3. Uma das maiores viradas que o futebol já viu ocorreu ontem, quando o Manchester United venceu o Lyon por 5 a 4, garantindo vaga na semifinal da Liga Europa. O time inglês perdia por 4 a 2 no segundo tempo da prorrogação. Surreal.