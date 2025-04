Média de público da Série A: Ceará em 9º e Fortaleza em 14º

Foto: Samuel Setubal Torcida do Ceará em confronto diante do Grêmio, pela Série A 2025

Após quatro rodadas disputadas da Série A do Campeonato Brasileiro, o Ceará tem levado mais torcedores do que o Fortaleza ao Castelão, mas ambos não estão entre as melhores médias de público da competição.

O Alvinegro, com 24.678 torcedores por partida, aparece na nona colocação do ranking, enquanto o Fortaleza, com 17.583, é apenas o 14o.

Cada equipe do Brasileirão fez dois confrontos como mandante até agora. O Corinthians lidera, na casa dos 42 mil torcedores por partida, seguido de Bahia (40 mil), São Paulo (37 mil), Flamengo (37 mil) e Cruzeiro (32 mil), que completam as cinco melhores médias até agora.

O Bragantino tem a mais baixa presença de torcedores, algo que não chega a ser novidade. Mirassol, Juventude, Santos e Botafogo completam as cinco piores médias.

A Série A, neste momento, conta 22 mil torcedores por partida, nos 40 confrontos disputados até então. Restam 340 jogos.

O levantamento para esse texto foi feito pelo site SrGoool.