Brasileirão em números após 40 jogos

Foto: Samuel Setubal Ceará marcou quatro gols no Castelão em dois jogos de Série A

Mal começou o Campeonato Brasileiro e 40 partidas já foram disputadas, quatro rodadas completas. Faltando 340 confrontos, um balanço do que vimos até aqui se faz necessário, portanto.

Nenhuma equipe tem 100% de aproveitamento, mas, com 10 pontos, o Flamengo lidera, tendo o Palmeiras também com 10 pontos, mas separados pelo saldo de gols, já que a equipe carioca tem 11 tentos marcados, o ataque mais positivo.

Além de ambos, apenas o São Paulo está invicto, mas a equipe do Morumbi joga um futebol péssimo e empatou quatro vezes, ocupando o 16o. lugar.

Quatro clubes não venceram. Além do já citado São Paulo, Bahia, Atlético-MG e Sport simplesmente não conseguiram ganhar e já começaram o torneio pressionados, na zona de rebaixamento. O Grêmio também está no Z-4.

Entre os cearenses, o Ceará, segundo melhor ataque da competição (sete gols anotados), está em um ótimo quarto lugar, com sete pontos ganhos. São duas vitórias, um empate e uma derrota. O Alvinegro, por sinal, é um dos cinco clubes, até agora, que estão com 100% de aproveitamento em casa, ao lado de Cruzeiro, Vasco, Juventude e Fluminense.

Já o Fortaleza, somando cinco pontos, ocupa a 12ª colocação, com uma vitória, dois empates e também uma derrota. O time não perdeu como mandante, assim como outros 14 times.

Por enquanto, a Série A tem mostrado dificuldade para os visitantes. Dos 40 jogos, apenas seis terminaram com vitória de quem atuou fora de casa. Foram 13 empates e 21 triunfos dos donos da casa.

O número que importa

A média de gols da Série A está em 2.43 por jogo. Foram marcados 97 tentos, 65 dos mandantes e 32 dos visitantes. São cinco gols em cobrança de pênalti e uma falta que balançou as redes.

Há três artilheiros no Campeonato Brasileiro. Pedro Raul, do Ceará; Vegetti, do Vasco; e Arrascaeta, do Flamengo. O trio marcou quatro vezes, média excelente de um gol por partida. Entre eles, Arrascaeta tem duas assistências, Vegetti soma uma e Pedro Raul ainda não participou com passe decisivo que terminou em gol.

Mais 3!

1. Com nove gols nas costas, Grêmio e Juventude são as piores defesas do campeonato. Logo depois aparecem Vasco, Vitória e Bahia, cada um tendo sofrido sete tentos em quatro partidas. Já a melhor defesa é a do Palmeiras. O time paulista, próximo adversário do Fortaleza, tomou um gol.

2. Um outro aspecto interessante da competição diz respeito ao placar mais comum. Até agora, o 2 a 1 ocorreu sete vezes. O 2 a 0 apareceu em seis oportunidades. A maior goleada foi a do Flamengo sobre o Juventude: 6 a 0, sem piedade alguma.

3. A média de público do Brasileirão, por enquanto, está na casa dos 22 mil pagantes. A tendência é aumentar. O time que levou mais torcedores até agora foi o Corinthians, com 42 mil torcedores por jogo, seguido de Bahia (40 mil), São Paulo e Flamengo (ambos com 37 mil). O Ceará está com a 9ª melhor média (24 mil), enquanto o Fortaleza tem apenas a 14ª (17 mil).