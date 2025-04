Fortaleza: nova derrota e má fase persiste

Foto: Samuel Setubal Fortaleza foi derrotado pelo Palmeiras pela Série A 2025

Perder um pênalti, com Lucero, nos minutos finais de um jogo que ao menos daria o empate diante do líder representa bem a má fase do Fortaleza. O time voltou a cometer muitos erros decisivos - individuais e coletivos - na derrota para o Palmeiras por 2 a 1, neste domingo, no Castelão. A equipe de Abel Ferreira jogou no erro do Tricolor e conseguiu assim vencer. Deyverson fez uma falta sem sentido algum e assim saiu o primeiro gol da equipe paulista (Facundo Torres), aproveitando também posicionamento errado de toda a defesa. No segundo gol, de Flaco López, desorganização tática total e no mano a mano com David Luiz, não foi difícil ampliar o marcador. Deyverson diminuiu o placar, o time seguiu lutando pela reação (impossível reclamar de falta de vontade), mas o erro de Lucero custou caro.

O Ceará tem um desafio e tanto contra o Bahia, nesta segunda, quinta rodada da Série A. As lições da derrota por 3 a 2, nesta temporada, pela Copa do Nordeste, ainda estão vivas para Léo Condé e elenco. Justamente em função de tal cenário o time não pode entrar apenas preocupado em se defender, até porque, confiante, faz campanha boa na competição, bem melhor do que a do Bahia, que vai com tudo para tentar se recuperar - ainda não venceu - e certamente o Alvinegro, se estiver organizado ofensivamente, terá bons espaços para agredir.

Ainda sobre a partida de Salvador, o Ceará não terá diversos jogadores à disposição por uma série de situações, mas a ausência de oito peças (Bruno Ferreira, Richard, Matheus Bahia, Nicolas, Marcos Victor, Richardson, Fernandinho e Tubarão) mostra como o grupo precisa ser bem montado e estar sempre pronto para suprir problemas que vão aparecendo rodada após rodada.

O número que importa

Foi bom demais o domingo para dois tenistas. Holger Rune bateu Carlos Alcaraz e levou o ATP 500 de Barcelona. Já Sasha Zverev derrotou Ben Shelton e ficou com o ATP 500 de Munique. Tudo no saibro.

O Floresta voltou a perder na Série C do Campeonato Brasileiro e o alerta já está naturalmente ligado, ainda mais por se tratar de um torneio curto, com apenas 19 rodadas na fase inicial. Não ter conquistado nenhum ponto em duas rodadas - sem ter marcado sequer um gol - é um problema, por mais que o time tenha criado oportunidades ofensivas.

Neste domingo, a diretoria do clube optou por atuar em Horizonte (todo mundo imaginava que seria no PV) e viu a equipe ser derrotada pelo bom time do Londrina, desta vez por 2 a 0. Na estreia, o elenco comandado por Léston Júnior tinha perdido para o Caxias, por 1 a 0, fora de casa.

Mais 3!

1. David Ricardo, ex-zagueiro do Ceará, foi expulso na derrota do seu time, o Botafogo-RJ, para o Atlético-MG, ontem, por 1 a 0. A exclusão não foi por jogada violenta, mas por impedir chance manifesta de gol em jogada de Hulk.

2. Campeão inglês de fato, ainda não de direito, o Liverpool garante matematicamente a taça da Premier League caso vença o Tottenham, no próximo domingo. Até sem entrar em campo a equipe pode ser campeã, desde que o Arsenal perca para o Crystal Palace na quarta-feira que vem.

3. Não deixe de ler a coluna de Marcelo Romano, na página 18 desta edição de O POVO, a primeira do caderno de Esportes. Ele conta tudo sobre o espetacular título de Hugo Calderano, agora campeão mundial de tênis de mesa. Neste domingo, o carioca foi responsável por uma conquista até então inimaginável, até pelo nível dos adversários que derrotou.