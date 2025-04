Ceará: derrota difícil e erro de arbitragem

Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia Acevedo e Galeano disputam lance no jogo Bahia x Ceará

Uma derrota dolorosa sofreu o Ceará no encerramento da quinta rodada do Campeonato Brasileiro, nessa segunda-feira. Em Salvador, perdeu por 1 a 0 para o Bahia em uma partida extremamente física, disputada com muita velocidade ofensiva e concentração dos sistemas defensivos, além de mais de 30 faltas, incluindo a marcada pelo VAR que deu origem ao pênalti batido por Everton Ribeiro, aos 58 minutos do segundo tempo.

Não entendi como infração o lance de Pedro Henrique em Tiago, assim como ficou difícil compreender os nove minutos de acréscimos concedidos pelo árbitro Rafael Klein. De toda forma, a postura do Alvinegro não ficou restrita apenas ao sistema de marcação e também conseguiu agredir o Bahia. Com sete pontos, termina a rodada na quinta colocação.

Uma das consequências da má fase do Fortaleza é a busca por explicações. Cada torcedor parece ter uma lista com as causas e, naturalmente, também tem as soluções. O futebol, entretanto, não funciona assim e guarda complexidade.

Não se tem dúvida sobre a seriedade da comissão técnica do Tricolor. Vojvoda, inclusive, se mostra extremamente incomodado com o cenário, fica nítido a cada entrevista coletiva. Como eu não acredito em falta de comprometimento do elenco, cabe efetivamente ao treinador buscar soluções, algo que não tem conseguido.

Contra o Palmeiras, mais uma vez, foram cinco mudanças em relação ao time que tinha perdido para o Vitória e agora já são cinco partidas sem vitória (não levando em consideração o confronto inacabado diante do Colo-Colo).

O número que importa

Os próximos quatro jogos do Fortaleza serão fora de casa, por três competições diferentes. Bucamaranga-COL (Libertadores), Sport (Série A), Retrô (Copa do Brasil) e São Paulo (Série A). Uma rara sequência como visitante.

Sensacional o reconhecimento recebido por Rebeca Andrade, nessa segunda-feira, na Espanha. Pela primeira vez, uma atleta brasileira ganha uma categoria do Prêmio Laureus, o mais relevante do esporte mundial. Depois de três cirurgias no joelho e quatro medalhas olímpicas em Paris-2024, Rebeca recebeu o troféu pelo mais impactante "Retorno do ano".

No discurso da ginasta, marcante a citação que ela fez ao fundamental trabalho da psicóloga Aline Wolff, que o acompanha desde os 13 anos. Me lembro de ter acompanhado entrevistas de Aline ano passado, contando que Rebeca enfrentou incertezas e dores pelo caminho, mas conseguiu superar o medo e a tristeza com muito trabalho, concentração e coragem, sem se deprimir.

Mais 3!

1. Mano Menezes foi anunciado como técnico do Grêmio, mantendo o ciclo de ausência de novidades entre os profissionais que comandam equipes no futebol brasileiro.

2. Leeds e Burnley garantiram antecipadamente o acesso para a Premier League 2025/2026. A outra vaga restante será disputada em um playoff com quatro times, mas os participantes ainda não estão definidos.

3. Barcelona, do técnico Hans Flick, faz temporada brilhante e segue brigando por três títulos. A equipe ostenta o melhor ataque da Europa. São impressionantes 151 gols anotados até agora.