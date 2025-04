Ao expor lesão, exames e clássico no sacrifício, Britez tem postura pouco comum no futebol

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Zagueiro Brítez em treino do Fortaleza no Centro de Excelência Alcides Santos, no Pici

O zagueiro Britez, do Fortaleza, surpreendeu, nesta quinta-feira, ao adotar uma postura pouco usual no futebol profissional: ele expôs publicamente detalhes de sua lesão no tornozelo esquerdo, como relatos pessoais de sacrífico para atuar no Clássico-Rei, condutas médicas e laudo de exames de ressonância magnética. Para tanto, usou suas redes sociais.

A atitude certamente levanta diversas questões, inclusive do ponto de vista dos profissionais do clube, que provavelmente terão que se manifestar, já que essas informações são tratadas com bastante cautela pelas comissões técnicas e departamentos médicos.

Ao decidir tornar pública a situação de demora na volta aos gramados (já são oito partidas desfalcando o Fortaleza, quando o esperado eram quatro), Britez demonstra transparência com o torcedor e faz a opção de buscar esclarecer rumores ou críticas em torno de sua ausência em campo. O gesto reforça a ideia também de que os atletas eventualmente preferem ter voz ativa sobre suas condições físicas.

Do ponto de vista institucional, entretanto, fica a espera para saber como o clube e os médicos vão encarar a postura do argentino. No texto que divulgou, o importante jogador do elenco deixou claro estar angustiado com a demora no retorno, citou mudanças no tratamento escolhido para curar a lesão e apoio dos profissionais do Fortaleza.

Após a publicação da coluna, o Fortaleza entrou em contato e mandou a seguinte nota:

"O Fortaleza dá o suporte e as condições necessárias ao seu grupo de atletas para que todos exerçam sua atividade no nível da excelência".

"Evidentemente, nenhum jogador fica satisfeito longe dos gramados na condição de lesionado, mas a saúde do atleta é inegociável. O Fortaleza entende esse caso particular de Emanuel Britez, respeitamos seu desabafo e agradecemos ao atleta que tem - como sempre - cumprido com seu profissionalismo nessa etapa de sua recuperação".