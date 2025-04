Fortaleza: na Colômbia, empate cruel (ou não)

Foto: RAUL ARBOLEDA / AFP Deyverson e Hinestroza disputam lance em Bucaramanga x Fortaleza

Um empate que poderia ter sido vitória, mas poderia ter sido derrota. Eis o resumo de Bucaramanga 1 x 1 Fortaleza, 3ª rodada da Libertadores. No primeiro tempo, o Tricolor fez o gol cedo, com Deyverson, e se dedicou muito na marcação, contando com ótima atuação dos zagueiros Tinga, David Luiz e Mancha. O sistema defensivo do meio-campo também funcionou, e o Bucaramanga ficou travado, sem conseguir infiltrações ou jogadas agudas.

Na segunda etapa, o time da casa pressionou, empurrando o Fortaleza para seu campo defensivo. Por outro lado, nos contra-ataques, Pikachu perdeu duas chances claríssimas, desperdiçando a vitória. O empate da valente equipe colombiana chegou num pênalti no fim e a virada só não ocorreu porque Londono ainda perdeu gol inacreditável.

Por mais que o São Paulo esteja invicto no Campeonato Brasileiro (tem apenas uma vitória e quatro empates), o Ceará tem amplas condições de somar três pontos no próximo sábado, quando receberá, no Castelão, a equipe do Morumbi. Para isso, entretanto, terá que ser protagonista ofensivo e não se intimidar com fato do adversário ter bom desempenho defensivo até agora na competição.

Está evidente que a manutenção do Alvinegro na primeira divisão para 2026 — a principal missão da temporada — tem relação direta com o aproveitamento como mandante (venceu as duas partidas que fez, contra Grêmio e Vasco), já que, fora de casa, os confrontos têm sido complicados e pontuar é efetivamente um problema. Nos três jogos até agora, o elenco de Léo Condé somou apenas um ponto.

A volta do titular Matheus Bahia na lateral esquerda é boa notícia. O time também vai contar com Rafael Ramos atuando na lateral direita, tendo em vista que Fabiano, dono da posição, está suspenso. Serão essas as principais modificações da equipe, que também pode contar com Pedro Henrique, atacante que vai ajudar o setor após cerca de dois meses de ausência.

O número que importa

Série B do Campeonato Brasileiro já teve quatro rodadas disputadas. As melhores campanhas: Athletico-PR, América-MG e CRB, todos com nove pontos, após três vitórias e uma derrota.

Ainda sobre a Segundona, a média de gols está tenebrosa. Nas 40 partidas realizadas até agora, foram marcados 81 gols, média baixíssima de 2.03 tentos por encontro. O número é um retrato fiel da enorme falta de qualidade técnica dos sistemas ofensivos das equipes e do receio dos treinadores em montar sistemas que privilegiam o ataque. Outro detalhe: cinco clubes estão invictos: Remo, Avaí, Cuiabá, Ferroviária e Novorizontino.

Mais 3!

1. Decisão da 9ª Vara do Trabalho do Recife condenou o Sport a pagar R$ 4,6 milhões ao ex-jogador Everton Felipe, que se aposentou em 2024, com apenas 26 anos de idade, após gravíssima contusão no joelho esquerdo, que o deixou, inclusive, com problemas de locomoção.

2. Na sentença de 1ª instância, o clube foi considerado responsável por ausência de suporte médico. Diversos outros pedidos do autor também foram aceitos pelo juiz Arthur Ferreira Soares. Cabe recurso das duas partes.

3. Como o Arsenal apenas empatou diante do Crystal Palace (2 a 2, ontem), ficou ainda mais fácil para o Liverpool ser campeão inglês no próximo domingo. Para tanto, basta somar um ponto em casa diante do Tottenham.