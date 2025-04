Ceará e Fortaleza: noite de Brasileirão

Foto: AURÉLIO ALVES FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 15.03.2025: Pedro Raul. Fortaleza x Ceará. Clássico Rei na Arena Castelão. Primeiro jogo da final do Campeonato Cearense. (Foto: Aurélio Alves/OPOVO)

A noite de hoje reserva o Campeonato Brasileiro para Ceará e Fortaleza, sexta rodada, competição mais importante para ambos, afinal, para o equilíbrio financeiro e vagas em competições internacionais, tudo depende de estar na Série A.

São cenários diferentes, mas os dois precisam somar pontos, até porque estão com menos de 50% de aproveitamento na competição neste momento.

O Alvinegro está melhor, mais sólido e consistente, com 46% (7 em 15, com duas vitórias), enquanto o Fortaleza soma apenas 33% dos pontos disputados (5 em 15, venceu uma confronto só).

No Castelão, com bastante gente, o Ceará recebe o São Paulo e sabe que o desempenho em casa é essencial na campanha. O time foi bem nas vitórias como mandante diante de Grêmio (2 a 0) e Vasco (2 a 1), mostrando atuações equilibradas e, principalmente, frieza nos momentos em que teve domínio ofensivo para fazer os gols. Repetir a estratégia é essencial diante de um adversário que tem sua força maior no sistema defensivo e está extremamente desfalcado no ataque.

Já o Fortaleza segue buscando retomar o caminho do bom futebol. Nos 11 jogos mais recentes, uma vitória apenas, e o desempenho nos cinco encontros do Brasileirão até agora o coloca como a equipe que menos tentou o gol. Foram apenas 43 finalizações. No Recife, diante de um Sport que ainda não venceu no campeonato e está extremamente pressionado, a equipe precisa impor ritmo diferente do que fez contra Mirassol e Vitoria, quando foi um visitante que pouco incomodou.

O número que importa

Apenas dois times da Série A, até agora, estão com mais de 40 mil torcedores de média em suas partidas: Corinthians (42.701) e São Paulo (46.619).

Mais uma vez estão fortes os rumores em relação ao comando da seleção brasileira ser assumido por Carlo Ancelotti, atual técnico do Real Madrid. O italiano, inclusive, lidera seu time na final da Copa do Rey, neste sábado, diante do Barcelona, mas a eliminação precoce na Liga dos Campeões e um desempenho irregular no Campeonato Espanhol já não o fazem unanimidade no clube. É justamente aí que a CBF espera ocupar o espaço.

Seja como for, o Brasil terá pouco jogos até a Copa do Mundo do ano que vem. A preparação ideal já foi completamente comprometida por anos de escolhas ruins. Fernando Diniz e Dorival Júnior não construíram legado algum e qualquer técnico que assuma o time terá que fazer um trabalho emergencial exclusivamente para o Mundial 2026.

Mais 3!

1. Dos sete times brasileiros na Libertadores, três lideram seus grupos após o primeiro turno: Palmeiras, Bahia e São Paulo. O Inter está em segundo, enquanto Botafogo-RJ e Flamengo estão fora das zona de classificação pra próxima fase.

2. No caso do Fortaleza, ainda sem a definição da Conmebol em relação ao resultado da partida contra o Colo-Colo, fica complicado fazer qualquer projeção. A demora da entidade na solução é impressionante.

3. Depois do péssimo trabalho comandando a seleção brasileira, Dorival Júnior acertou com o Corinthians. O técnico assume o time na sétima colocação da Série A e em terceiro no grupo da Sula.