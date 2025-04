Com Ancelotti ou não, seleção terá trabalho emergencial para tentar ganhar a Copa

Foto: OSCAR DEL POZO / AFP Técnico Carlo Ancelotti no jogo Real Madrid x Arsenal, no Santiago Bernabéu, pela Champions League

Mais uma vez estão fortes os rumores em relação ao comando da seleção brasileira ser assumido por Carlo Ancelotti, atual técnico do Real Madrid. O italiano, inclusive, lidera seu time na final da Copa do Rey, neste sábado, diante do Barcelona, mas a eliminação precoce na Liga dos Campeões e um desempenho irregular no Campeonato Espanhol já não o fazem unanimidade no clube.

É justamente aí que a CBF espera ocupar o espaço. Seja como for, o Brasil terá poucos jogos até a Copa do Mundo do ano que vem. A preparação ideal já foi completamente comprometida por anos de escolhas ruins. Fernando Diniz e Dorival Júnior não construíram legado algum e qualquer técnico que assuma o time terá que fazer um trabalho emergencial exclusivamente para o Mundial 2026.

Pelos bons e ótimos jogadores disponíveis, não é impossível a seleção brasileira ganhar o título nos Estados Unidos, mas não será por um trabalho longo e bem feito no ciclo todo.