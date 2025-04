Fortaleza agiu bem ao respeitar desabafo e acolher angústia de Brítez

Foto: Leonardo Moreira/Fortaleza EC Britez está no Fortaleza desde 2022 e é ídolo da torcida

Foi uma surpresa a postura do zagueiro Brítez, do Fortaleza, nessa quinta-feira. De forma pouco usual para um atleta profissional de futebol, o argentino expôs publicamente — em suas redes sociais — detalhes de sua lesão no tornozelo esquerdo, como relatos pessoais de sacrífico para atuar no Clássico-Rei, condutas médicas adotadas e laudo de exame de ressonância magnética.

A atitude certamente levanta diversas questões, inclusive porque tais informações são tratadas com bastante cautela pela comissão técnica e departamento médico, até em função do sigilo profissional. Como paciente, entretanto, o atleta tem direito de divulgar o que achar melhor.

Ao decidir tornar pública a situação de demora na volta aos gramados (já são oito partidas desfalcando o Fortaleza, quando o esperado eram quatro), Brítez, que ainda não deu prazo para seu retorno, demonstrou transparência e fez a opção de buscar esclarecer rumores ou críticas em torno de sua ausência em campo. O gesto também reforça a ideia de que os atletas eventualmente preferem ter voz ativa sobre os relatos de suas condições físicas, algo que pode ser avaliado com mais profundidade pelos clubes daqui para frente.

Institucionalmente, entendo que o Fortaleza foi muito bem. Falou com firmeza sobre todas as condições dadas ao grupo e adotou publicamente — e também internamente, importante deixar isso claro — um tom acolhedor e humano diante de um desabafo sincero de um atleta claramente angustiado pela ausência dos gramados, que saiu da bolha tradicional para falar diretamente com o torcedor.

O número que importa

Depois de cinco rodadas disputadas na Série A, o Fortaleza é o time que menos finalizou na competição. Foram 43 vezes no total. O Atlético-MG lidera, com 110 finalizações, enquanto o O Ceará aparece na 14ª posição, com 54.

João Fonseca voltou bem das férias e, ontem, não deu qualquer chance para Elmer Moller, na estreia do ATP 1000 de Madrid. O placar de 2 sets a 0 (6/2 e 6/3) foi construído com muita tranquilidade. O detalhe: apesar de ser três anos mais novo do que o dinamarquês, o brasileiro é mais experiente em relação ao controle emocional em confrontos durante torneios relevantes, algo que fez toda diferença.

João agora encara Tommy Paul, neste sábado, pela segunda rodada, adversário excelente e atual número 11 do planeta. O favoritismo está com o norte-americano e um ponto importante para Fonseca é ter concentração para cometer menos erros não forçados. Ontem, em que pese a vitória, foram 25.

Mais 3!

1. Com uma campanha pavorosa, o Valladolid foi rebaixado para a segunda divisão da Espanha com cinco rodadas de antecedência. Ronaldo Fenômeno ainda é o dono do clube, que tem se caracterizado por alternar quedas e acessos sem sequência desde a temporada 2020-2021.

2. Final da Copa da Itália está decidida e será entre Milan e Bologna. No Campeonato Italiano, o Bologna faz ótima campanha, com 60 pontos somados e está na quarta colocação. O Milan é apenas o nono, com 51.

3. O brasileiro Antony tem ido bem no Bétis, da Espanha. Emprestado pelo Manchester United, onde não se encaixou, o atacante já tem cinco gols e quatro assistências, além de excelentes atuações nos seus 18 jogos pelo time.