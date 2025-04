De novo, arbitragem contamina o Brasileirão

Foto: |Mateus Lotif / Fortaleza Clássico nordestino fica marcado por polêmica de arbitragem

Rodada após rodada, o Campeonato Brasileiro vai vivendo seu drama com os erros de arbitragem. Raros são os jogos sem problemas. Foi com o Ceará, contra o Bahia, na segunda-feira passada, agora com o Fortaleza, no sábado, além de tantos outros problemas beneficiando e prejudicando diversas equipes, independentemente de região do país. O gol não validado, marcado por Pikachu, comprometeu um resultado que seria relevante para o Tricolor no Recife. Apesar da equipe de Vojvoda ter atuado novamente mal (algo que também precisa ser destacado), o empate diante do Sport se mostrou injusto pela contaminação da decisão da arbitragem. O áudio do VAR, divulgado neste domingo, é revelador do despreparo geral. É o retrato do absoluto caos. E, novamente, a maior vítima é o torcedor, especialmente aquele que gosta de futebol, cada vez mais cansado de tanta incompetência.

A opção tática do Ceará em recuar demais quando consegue construir a vantagem nos jogos da Série A tem sido extremamente perigosa. Já me manifestei aqui sobre o assunto e novamente ocorreu no empate diante do São Paulo, no sábado, por 1 a 1. O Alvinegro abriu o placar logo cedo e imediatamente entregou a bola para o adversário, que estava muito desfalcado, principalmente no setor ofensivo.

Atuando em casa, com grande apoio da torcida, num gramado que domina e com 100% de aproveitamento como mandante, o Ceará precisava trabalhar mais a bola. Era perfeitamente possível controlar o jogo com inteligência e não apenas se posicionando perto de sua área, gerando confiança em um adversário com poucos recursos técnicos, mas que ainda assim saiu de campo com o dobro de finalizações (14 a 7).

O número que importa

Após três jogos como mandante no Campeonato Brasileiro, o Ceará agora tem média de 32.054 torcedores pagantes por partida. O Fortaleza, também em três confrontos, está com 19.535 torcedores por jogo no Castelão.

Essencial para o Ferroviário a vitória sobre o Santa Cruz de Natal, na Série D, no sábado, segunda rodada do torneio. Vencer após a derrota na estreia mostrou poder de reação e retomada da confiança. Nada era mais relevante. O time teve posse de bola robusta e conseguiu criar mais do que adversário, com atuação eficiente para fazer o 3 a 1. Próximo confronto é contra o Horizonte, novamente em casa.

Mais 3!

1. O previsível ocorreu e o Liverpool garantiu o título do Campeonato Inglês, ontem, com um show de futebol diante do Tottenham, goleada por 5 a 1. Uma conquista indiscutível, com quatro rodadas de antecedência, no mais difícil torneio nacional do planeta.

2. Na Itália, o drama continua. O Napoli aproveitou os vacilos recentes da Inter (duas derrotas seguidas) e faltando quatro rodadas para o fim da Série A, assumiu a liderança, com 74 pontos, deixando a equipe rival com 71.

3. Título da Copa do Rei do Barcelona sobre o Real Madrid (3 a 2), no sábado, valeu a 32ª taça da equipe na competição, maior vencedor do país. Foi um jogaço, como quase sempre entre eles, desta vez decidido por um herói improvável, o defensor francês Jules Koundé.