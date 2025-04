Ceará e Fortaleza praticam os menores valores de ingressos de toda Série A 2025

Foto: FCO FONTENELE Arena Castelão, em Fortaleza

Após seis rodadas disputadas da Série A do Campeonato Brasileiro, Ceará e Fortaleza aparecem na lista dos menores preços de ingressos praticados na competição.

Tomando como base o valor médio do bilhete avaliando a renda bruta dos jogos, o Ceará arrecada R$ 20,03 por ingresso (19a. posição), enquanto o Fortaleza aparece com R$ 19,12 (20a. colocação).

Para se ter uma diferença dos valores na comparação com as equipes que estão no topo do ranking, o Palmeiras possui receita bruta de R$ 83,72 por bilhete comercializado no torneio, seguido por Vasco (R$ 81,38), Flamengo (R$ 72,19), Corinthians (R$ 69,00) e Grêmio (R$ 64,04).

Entre os clubes do Nordeste, o Sport cobra R$ 50,92 de média por ingresso, enquanto o Bahia aparece na lista com R$ 35,43 e o Vitória, R$ 30,00.

É importante lembrar que cada clube tem as suas regras de precificação e planos de sócio torcedor. De forma efetiva, entretanto, ver partidas do Brasileirão no Castelão tem o menor custo do país em relação aos ingressos.

Em tempo: dados do site SrGoool