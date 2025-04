Fortaleza: reação na Copa do Brasil?

Foto: FÁBIO LIMA Juan Pablo Vojvoda está no Fortaleza desde maio de 2021

A estreia do Fortaleza na Copa do Brasil, nesta terça-feira, diante do Retrô, é uma oportunidade importante para a equipe tentar iniciar uma reação na temporada. O momento é tenso, com apenas três vitórias em 19 jogos, fruto de más atuações e inexistência de um padrão de jogo até aqui, certamente o ano mais difícil de Vojvoda no clube. O triunfo mais recente do Tricolor foi contra o Fluminense (2 a 0, na estreia da Série A), justamente há um mês.

O Retrô venceu, no sábado, seu primeiro jogo na Série C, no 2 a 1 sobre o Figueirense, em casa. Tem uma equipe ofensiva, agride os adversários, finaliza bastante. O Fortaleza terá, portanto, que melhorar seu nível de futebol para construir algum conforto no gramado, por mais que tenha um elenco muito superior ao adversário. Para tanto, é preciso manter o gosto pela bola e controle da partida com inteligência tática e movimentação.

Técnico do Ceará, Léo Condé falou em coincidência após o empate diante do São Paulo para explicar os diversos gols sofridos pelo Alvinegro nos momentos finais das partidas na Série A, tanto no primeiro, como no segundo tempo. Discordo do treinador. O que se nota, claramente, é uma mudança de postura quando a vantagem é aberta.

Da mesma forma, não se trata de mero acaso o mérito da equipe em ter aberto o placar em cinco dos seis confrontos até aqui. Fica nítido que a equipe começa melhor os encontros e apresenta uma queda tática que tem influenciado diretamente nos resultados. É um ponto importante a se corrigir, por mais que Condé faça a opção por não admitir publicamente tal necessidade.

O número que importa

A demissão do técnico Fábio Carille, do Vasco, foi a quinta na Série A em seis rodadas. Ainda que não seja uma surpresa, é um número extremamente elevado de mudanças em tão pouco tempo.

Além de Carille, os outros quatro treinadores que perderam os empregos após o início da competição foram Mano Menezes (Fluminense), Pedro Caixinha (Santos), Gustavo Quinteros (Grêmio) e Ramón Díaz (Corinthians). O cenário deixa evidente a relevância do Campeonato Brasileiro. Quando a competição começa, o nível de exigência chega ao ápice.

Ainda sobre o torneio, depois de 60 jogos realizados — faltam mais 60 partidas até a paralisação de um mês para o Mundial de Clubes —, o Flamengo lidera com 14 pontos, além de ter o melhor ataque (15 gols) e a defesa menos vazada. Filipe Luís segue fazendo um ótimo trabalho no clube. No geral, os mandantes ganharam 30 partidas, foram 21 empates e os visitantes venceram apenas nove vezes.

Mais 3!

1. O segundo uniforme do Brasil na Copa de 2026 será vermelho. Pelo menos é o que garante o site Footy Headlines, especializado em camisas de futebol. Caso se confirme, a cor será inédita.

2. Franco Mastantuono tem apenas 17 anos e já brilha no time principal do River Plate-ARG. Revelado na base do clube, ele marcou um golaço de falta no clássico contra o Boca Juniors, no domingo, vitória por 2 a 1. Depois, foi estudar para uma prova de geografia do colégio.

3. Na Série C, outra troca de técnico. O Confiança mandou embora Waguinho Dias e minutos depois anunciou Luizinho Vieira.