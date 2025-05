Fortaleza 3x0 Colo-Colo: não havia outra decisão possível depois da tragédia

Foto: JAVIER TORRES/AFP Jogo entre Colo-Colo e Fortaleza pela Libertadores foi cancelado após invasão de torcedores chilenos no segundo tempo

Não havia outra solução para a Conmebol a não ser determinar a vitória do Fortaleza sobre o Colo-Colo por 3 a 0, na Libertadores. A decisão foi divulgada nesta quarta-feira. A partida entre ambos foi interrompida no segundo tempo em função de algo trágico: a morte de dois adolescentes nos arredores do estádio, em Santiago. Ninguém deseja vencer uma partida assim, mas a entidade precisava tomar uma decisão esportiva, já que o encontro ficou sem condições de ser terminada.

Não dar a vitória ao Fortaleza - ou a qualquer clube nessas condições - seria abrir um precedente perigoso demais. Do ponto de vista jurídico, o Colo-Colo teve que arcar com a responsabilidade objetiva por ser o mandante do confronto. O clube chileno também terá que pagar cerca de R$ 500 mil de multa.

O Fortaleza agora tem quatro pontos no seu grupo e está na terceira colocação, mesma pontuação do Racing, mas com saldo inferior. O líder é o Bucaramanga, com cinco pontos. O time chileno, com dois pontos, é o lanterna. Faltam três jogos para cada uma das equipes.