Fortaleza: empate foi melhor do que a atuação contra o Retrô

Foto: Matheus Amorim / Fortaleza EC Jean e Kervin Andrade disputam lance no jogo Retrô x Fortaleza

O empate do Fortaleza diante do Retrô, fora de casa, não deve ser avaliado como um resultado ruim (nem bom), inclusive porque a decisão da vaga na Copa do Brasil será no Castelão. O Tricolor, entretanto, foi muito mal no primeiro tempo. Desorganizado na frente e errando na marcação, viu o time da casa abrir o placar, além de ter domínio tático.

Na segunda etapa, as mudanças ofensivas de Vojvoda colocaram o Fortaleza em busca do empate a qualquer custo. Não faltou vontade. A equipe passou a criar chances agudas, principalmente com Breno Lopes, mas permitiu contra-ataques ao Retrô, que poderia ter aberto 2 a 0 (Mancha salvou gol de Iba Ly). No fim, a pressão prevaleceu. O Fortaleza empatou com Lucero e até poderia ter virado o placar, mas Martínez desperdiçou.

O Palmeiras considera não ter dado sorte na chave da terceira fase da Copa do Brasil. O técnico Abel Ferreira reclamou bastante e deixou isso claro quando o confronto contra o Ceará foi definido por sorteio, afinal, o Alvinegro era a equipe mais forte do pote 2. Da mesma forma, para o Alvinegro, o adversário ficou bastante indigesto. Faz muitos anos que o clube paulista possui um dos melhores elencos do país e é favorito para ficar com a vaga para a quarta fase.

O encontro desta quarta-feira, no Castelão, não define nada no torneio porque ainda haverá o segundo jogo, em São Paulo, mas entendo que o Ceará depende demais de uma vitória na partida de ida para ter chances reais de classificação. Com o estádio lotado e adaptado ao gramado, o time de Léo Condé terá que ter concentração máxima no sistema defensivo para ter segurança em ser protagonista ofensivo. O Palmeiras é um time letal fora de casa, rápido e joga muito no erro do adversário.

O número que importa

Nos 60 jogos realizados na Série A do Campeonato Brasileiro, foram marcados 140 gols, média de 2.33 por partida. Os mandantes balançaram as redes 92 vezes, enquanto o visitantes fizeram 48 gols.

Após seis rodadas disputadas do Brasileirão, Ceará e Fortaleza aparecem na lista dos menores preços de ingressos praticados na competição. Tomando como base o valor médio do bilhete avaliando a renda bruta dos jogos, o Ceará arrecada R$ 20,03 por ingresso (19ª posição), enquanto o Fortaleza aparece com R$ 19,12 (20ª colocação).

Para se ter uma diferença dos valores na comparação com as equipes no topo do ranking, o Palmeiras possui receita bruta de R$ 83,72 por bilhete comercializado, seguido por Vasco (R$ 81,38), Flamengo (R$ 72,19), Corinthians (R$ 69,00) e Grêmio (R$ 64,04). Entre os clubes do Nordeste: Sport, R$ 50,92; Bahia, R$ 35,43 e Vitória, R$ 30,00.

Mais 3!

1. Interessante a escolha do Santos para seu novo técnico. Cléber Xavier, ex-auxiliar de Tite por muitos anos, vai comandar a equipe, tendo ao seu lado toda a comissão do técnico da seleção brasileira nas Copas de 2018 e 2022, que brecou a carreira para cuidar da saúde mental.

2. Derrota em clássico é um problema no mundo todo. Fernando Gago, do Boca Juniors, foi demitido após perder para o River Plate por 2 a 1. E olha que o Boca é líder do seu grupo no Campeonato Argentino, com 32 pontos.

3. Seguindo no assunto técnicos: após três rodadas disputadas na Série C do Campeonato Brasileiro, cinco treinadores já foram demitidos. Bizarro demais.