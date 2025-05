Ceará esbarra na ótima defesa do Palmeiras

Foto: Felipe Santos/Ceará SC Fernando Sobral e Lucas Evangelista disputam lance no jogo

Um confronto pesado, duro, brigado e com cerca de 40 faltas. Assim foi a derrota do Ceará para o Palmeiras por 1 a 0, ida da terceira fase da Copa do Brasil. Nessa quarta, um Castelão com muita gente viu o Alvinegro agressivo no ataque na primeira etapa — Pedro Henrique perdeu uma grande oportunidade no 0 a 0 —, mas sem conseguir abrir o placar.

Cirúrgico na principal chance que teve, o Palmeiras fez 1 a 0 com o ótimo Gustavo Gomez e, a partir daí, se portou como mais gosta sob o comando de Abel Ferreira: seguro defensivamente e lutando demais. O Ceará, na segunda etapa, continuou tentando, mas teve extrema dificuldade para entrar na área do adversário, muito também por mérito de um dos melhores sistemas defensivos do país. Complicou para o elenco de Léo Condé, mas ainda tem jogo.

Quando Vojvoda assume a responsabilidade pela má fase do Fortaleza, mas também a divide com elenco e diretoria, ele está certo. Ninguém faz futebol, no sucesso ou no fracasso, sozinho. Na entrevista após o empate diante do Retrô, na terça-feira passada, o técnico argentino foi enfático ao admitir o baixo rendimento da equipe. Ele citou que o grupo não está respondendo à própria história e que não se trata de algo distante, mas a história do ano passado, quando a quase totalidade do atual elenco ganhou a Copa do Nordeste e foi quarto lugar na Série A.

Admitir o momento ruim é relevante, mas não é o suficiente. A melhora do rendimento está demorando a aparecer. Nos 20 jogos mais recentes, foram apenas três vitórias. Não se vê padrão tático na equipe e as atuações individuais estão muito abaixo do que os atletas já apresentaram. Qual é, afinal, a ideia de jogo do Fortaleza em 2025? Eu não sei.

O número que importa

O Ceará tem a sexta maior média de público pagante após as seis primeiras rodadas da Série A. São 32.054 torcedores por jogo. Com 19.535, o Fortaleza aparece na 14ª posição.

Não havia outra solução para a Conmebol a não ser determinar a vitória do Fortaleza sobre o Colo-Colo por 3 a 0, na Libertadores. A partida entre ambos foi interrompida em função de algo trágico: a morte de dois adolescentes nos arredores do estádio, em Santiago. Ninguém deseja vencer assim, mas a entidade precisava tomar uma decisão esportiva, já que o confronto ficou sem condições de ser terminado.

Não dar a vitória ao Fortaleza — ou a qualquer clube nessas condições — seria abrir um precedente perigoso demais. Do ponto de vista jurídico, o Colo-Colo teve que arcar com a responsabilidade objetiva por ser o mandante do confronto. O Fortaleza agora tem quatro pontos no seu grupo e está na terceira colocação, mesma pontuação do Racing, mas com saldo inferior. O líder é o Bucaramanga, com cinco pontos. O time chileno, com dois pontos, é o lanterna. Faltam três jogos para cada uma das equipes.

Mais 3!

1. Maravilhoso o futebol ofensivo em Barcelona 3 x 3 Inter de Milão, jogo de ida da semifinal da Liga dos Campeões, nessa quarta. Definitivamente, outro nível do esporte.

2. Formado no São Paulo, Everson, goleiro do Atético-MG, completou 300 partidas pelo time de Belo Horizonte. Foi o Ceará que deu a oportunidade mais importante na carreira do ótimo jogador, que chegou do Confiança para o Alvinegro.

3. Invictos, Avaí e Cuiabá lideram a Série B, ambos com 11 pontos. De quebra, o Avaí, do técnico Jair Ventura, tem o melhor ataque do torneio: nove gols.