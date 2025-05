Sempre ponderado, Léo Condé faz bem ao futebol

Foto: Samuel Setubal Condé chegou ao Ceará no fim de junho de 2024, durante a Série B

Em um ambiente tão hostil, apaixonado e exagerado como o futebol, onde todos os lados só pensam em levar vantagem, independentemente de cenário, continuo me impressionando com a forma ponderada de agir do técnico do Ceará. Léo Condé, seja em qual circunstância for, consegue demonstrar rara tranquilidade e bom senso em suas declarações.

Foi o caso da entrevista após a derrota para o Palmeiras, na Copa do Brasil, na quarta-feira, no Castelão. Apesar de questionar, com razão, os critérios do árbitro, que atrapalhou a partida, não deu faltas e foi conivente com a cera do time paulista, o treinador, em momento algum, disse que a derrota ocorreu por contaminação da arbitragem.

Ainda sobre a atual temporada, vale relembrar, durante a disputa do Campeonato Cearense e da enorme polêmica em relação aos jogos no Castelão ou no PV, Condé também se manteve sereno e jamais entrou na pilha de quem quer que fosse. Chance e munição para isso, inclusive, não faltaram, mas a opção clara foi por não colocar lenha na fogueira nas muitas entrevistas que concedeu, principalmente as coletivas.

A presença do treinador por aqui, com sua personalidade e tranquilidade, focado exclusivamente no trabalho e em buscar sempre o melhor na profissão, faz bem ao esporte local. É um ponto completamente fora da curva no atual ambiente caótico do futebol brasileiro, onde o respeito é algo cada vez mais raro.

O número que importa

Já foram realizados 60 jogos no Brasileirão 2025 e dois placares são os mais comuns: 2 a 1 e 1 a 1. Eles ocorreram em nove oportunidades cada, ou seja, 15% das vezes. Na soma de ambos, 30%, bastante coisa.

O placar de 3 a 0 a favor do Fortaleza contra o Colo-Colo, determinado pela Conmebol, na Libertadores, tem exatamente o mesmo valor caso a vitória fosse em campo. Saldo de gols, pontuação e critérios de desempate serão mantidos. A única situação que não pode ser levada em consideração é a autoria dos gols, afinal, não há como inventar algo que não ocorreu.

Já leu?

O Clube dos Príncipes: 100 anos de história do Maguary. Escrito por Caio Salgueiro, o livro, que é fruto do trabalho de conclusão do curso de Jornalismo na Universidade Federal do Ceará (UFC), conta, com muitos e relevantes detalhes, a história do Maguary, tradicional clube cearense. Vale demais. PARA COMPRAR: INSTAGRAM (@oclubedosprincipes)

Mais 3!

1. Craque, Lamine Yamal, atacante do Barcelona, agora é o jogador mais jovem a marcar um gol em semifinal de Liga dos Campeões. Contra a Inter de Milão (3 a 3), na quarta-feira passada, ele fez seu tento com 17 anos e 291 dias de idade. O dono do recorde era Mbappé, ainda na época do PSG.

2. A novela sobre o novo técnico da seleção brasileira consegue ser mais longa e absurda do que qualquer outra envolvendo clubes brasileiros. Inacreditável.

3. Excelente a notícia de que o Brasil vai receber um torneio WTA 250. Será em São Paulo, em setembro deste ano, no Parque Villa-Lobos. Faz 10 anos que um torneio feminino da elite do tênis não ocorre no país.