Fortaleza mostra evolução em empate fora de casa contra o São Paulo

Foto: FABIO GIANNELLI/AGIF/ESTADÃO CONTEÚDO João Ricardo pegou pênalti decisivo

O Fortaleza foi um time bem mais organizado em campo no empate sem gols, nesta sexta-feira, 2, no Morumbi, diante do São Paulo, sétima rodada da Série A. Evidentemente que João Ricardo — defendeu pênalti de Ferreirinha — teve participação decisiva no ponto conquistado, mas é preciso avaliar o desempenho geral e a equipe de Vojvoda se mostrou mais compacta, serena, tocando bem a bola e criando ações ofensivas importantes, especialmente na comparação com atuações recentes. Brenno Lopes, Lucero e Deyverson, por exemplo, tiveram boas oportunidades. O São Paulo foi superior apenas por 10 minutos, no início da segunda etapa. Empatar fora de casa, no Brasileirão, é interessante, mas a evolução do jogo tático do Fortaleza foi melhor ainda. Que sirva de parâmetro.

Ceará x Vitória no PV

Diante do Vitória, neste sábado, o Ceará vai mudar de casa e mandar o jogo no PV, algo que não ocorre, em partidas da Série A, desde 2018. Não é o local da preferência dos jogadores e comissão técnica, mas falou mais alto a necessidade de preservação do piso do Castelão. É preciso, então, aproveitar o que o estádio tem de melhor: o bom estado do gramado e a pressão firme no adversário, especialmente quando suas arquibancadas estão cheias.

O bom ambiente vai ser criado pelos torcedores, mas é necessária a ajuda da atuação da equipe, principalmente se já iniciar o confronto como protagonista ofensivo, aproveitando a fragilidade do Vitória, que venceu apenas uma vez nos 11 jogos mais recentes. Há um detalhe, entretanto: na Série A, como visitante diante de Atlético-MG e Fluminense, a equipe baiana conseguiu segurar igualdade no marcador e mexendo no placar.

O empate diante do São Paulo fez o Alvinegro cair para a nona colocação na classificação. Caso perca pontos novamente, as chances são altas de aparecer na segunda metade da tabela. Por outro lado, vencendo, o Ceará mantém seu lugar entre os 10 primeiros, ganhando posições.

Ceará com calendário magro em maio



O Ceará fará apenas quatro jogos no mês de maio, algo raro no caótico calendário do futebol brasileiro. Além de enfrentar o Vitória, neste sábado, joga diante de Santos (fora de casa, dia 12), Sport (em casa, dia 17) e Palmeiras (22, em São Paulo, pela Copa do Brasil).

Mais 3!

1. A final do WTA 1000 de Madrid tem tudo para ser um jogo sensacional, neste sábado. De um lado, a número 1 do ranking mundial, Aryna Sabalenka. Do outro, a quarta melhor do planeta, Coco Gauff. Ambas perderam apenas um set no torneio. No horário de Fortaleza, a partida está prevista para começar às 13h30min.

2. A cidade de São Paulo estuda apresentar proposta ao Barcelona para receber jogos de pré-temporada do clube espanhol entre 2026 e 2028. O objetivo é reunir todas as condições financeiras e operacionais para, então, tentar convencer os espanhóis, que hoje levam o time para Ásia e Estados Unidos.

3. Vegetti, do Vasco e Cano, do Fluminense, seguem como os principais artilheiros atuando no Brasil na temporada. Os dois argentinos têm 14 gols. Em relação aos jogadores que atuam no futebol cearense, Pedro Raul, do Ceará, tem 10 tentos marcados (um deles pelo Corinthians), Allanzinho tem nove (todos pelo Ferroviário, antes de assinar contrato com o Fortaleza) e Lucero, do Tricolor, soma oito.