Ceará: mando tem feito diferença na Série A

Foto: Samuel Setubal FORTALEZA,CEARÁ, BRASIL,05-04-2025: Matheus Araújo em Primeiro jogo em casa do Campeonato Brasileiro serie A do Ceará x Grêmio na arena Castelão. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo)

Com aproveitamento excelente de 83% dos pontos disputados em casa, o Ceará tem sustentado a boa campanha no Campeonato Brasileiro em função do desempenho diante da torcida. Dos quatro jogos disputados até agora, foram 10 pontos somados, com triunfos sobre Grêmio, Vasco e Vitória, além do empate diante do São Paulo. Na invencibilidade registrada até então, a equipe marcou seis vezes e sofreu apenas dois gols.

Contra o time baiano, no sábado, no PV, foi a partida em que o Alvinegro mais finalizou até agora, 18 vezes no total, sendo 10 no segundo tempo, quando a atuação evoluiu, abriu o marcador com Marllon e soube reter a bola com segurança, diferentemente do primeiro tempo inconstante.

Já fora de casa, nos nove pontos disputados, o Alvinegro somou um, aquele do empate diante do Bragantino por 2 a 2, no interior paulista, perdendo para Bahia e Juventude. Caso mantenha o desempenho em casa (sempre fundamental), o elenco pode buscar, com mais tranquilidade, a melhora nos confrontos em que visita os adversários.

Ainda sobre sábado, o Ceará atingiu mais de 300 mil torcedores em suas partidas como mandante na temporada 2025. Foram 15 jogos até agora, divididos entre PV (como foi o caso o encontro contra o time baiano) e Castelão. O total de torcedores registrados em quatro competições diferentes foi de 313.504. Na contagem, são cinco partidas pelo Campeonato Cearense, duas pela Copa do Brasil, quatro pela Copa do Nordeste e outras quatro pela Série A do Campeonato Brasileiro. No PV, foram oito jogos. Os outros sete, no Castelão.

O número que importa

Sem vencer há nove jogos em campo, o Fortaleza soma quatro empates seguidos recentes, sequência de igualdades que não ocorria desde 2021. A curiosidade: os quatro confrontos foram como visitante: Sport, Bucamaranga, Retrô e São Paulo.

Por falar em Fortaleza, o encontro de amanhã diante do Colo-Colo, em casa, pela quarta rodada da Libertadores, pode perfeitamente ser considerado o mais importante da temporada. A vitória é extremamente importante porque o equilíbrio na classificação do grupo é intenso. O Bucaramanga lidera com cinco pontos, Racing e Fortaleza somam quatro e a equipe chilena, dois. Vencendo, o Tricolor vai a sete pontos e na rodada seguinte recebe o Bucamarang diante de seu torcedor, novamente no Castelão, podendo garantir a vaga para as oitavas de final sem depender de resultado na rodada final do grupo, contra o Racing, na Argentina.

Mais 3!

1. O Bahia ganhou seus cinco jogos mais recentes e todos pelo mesmo placar: 1 a 0. Sistema defensivo da equipe conseguiu estabilidade e segurança nessa sequência. Foram partidas de Série A, Copa do Brasil e Libertadores.

2. Pepa foi demitido do Sport, a sexta demissão de técnico em sete rodadas. O português já estava na corda bamba faz tempo, sinal que a diretoria não acreditava mais no trabalho e tudo dependia apenas dos resultados. Na Série A, a equipe perdeu cinco jogos e empatou dois, lanterna isolado.

3. Reserva do Benfica, Arthur Cabral marcou apenas três gols em 2025 e sete na temporada 2024/2025. Diversos clubes brasileiros tentaram a contratação do atacante nesse período, mas o clube português faz jogo duro. Na próxima temporada, entretanto, o jogador deve sair de Lisboa.