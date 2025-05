Ceará passou de 300 mil torcedores em seus jogos como mandante em 2025

Foto: Lucas Emanuel/FCF Torcida do Ceará no jogo Ceará x Tirol, no PV, pelo Campeonato Cearense 2025

Depois de mais uma vitória na Série A do Campeonato Brasileiro, neste sábado, diante do Vitória (1 a 0, gol de Marllon, de cabeça), o Ceará atingiu mais de 300 mil torcedores em suas partidas como mandante na temporada 2025. Foram 15 jogos até agora, divididos entre PV (como foi o caso o encontro contra o time baiano) e Castelão.

O total de torcedores registrados em quatro competições diferentes foi de 313.504. Na contagem, são cinco partidas pelo Campeonato Cearense, duas pela Copa do Brasil, quatro pela Copa do Nordeste e outras quatro pela Série A do Campeonato Brasileiro. No PV, foram oito jogos. Os outros sete, no Castelão.

Na Série A do Brasileirão, a média de público do Ceará está na casa dos 27 mil por jogo.

A lista completa:

Campeonato Cearense

Ceará 2 x 1 Tirol (1ª rodada do Campeonato Cearense): 14.317 torcedores

Ceará 1 x 0 Iguatu (3ª rodada do Campeonato Cearense): 8.788 torcedores

Ceará 5 x 0 Barbalha (4ª rodada do Campeonato Cearense): 9.522 torcedores

Ceará 4 x 0 Maracanã (Semifinal do Campeonato Cearense): 13.470 torcedores

Ceará 1 x 1 Fortaleza (Final do Campeonato Cearense): 53.676 torcedores

TOTAL: 99.773 torcedores

Copa do Nordeste:

Ceará 1 x 0 CSA (2ª rodada da Copa do Nordeste): 9.239 torcedores

Ceará 1 x 1 Confiança (3ª rodada da Copa do Nordeste): 14.677 torcedores

Ceará 1 x 0 América-RN (5ª rodada da Copa do Nordeste): 10.829 torcedores

Ceará 2 x 0 Juazeirense (6ª rodada da Copa do Nordeste): 11.594 torcedores

TOTAL: 46.339 torcedores

Copa do Brasil:

Ceará (3) 2 x 2 (0) Confiança (2ª fase da Copa do Brasil): 11.996 torcedores

Ceará 0 x 1 Palmeiras (3ª fase da Copa do Brasil): 44.079 torcedores

TOTAL: 56.075 torcedores

Série A do Campeonato Brasileiro:

Ceará 2 x 0 Grêmio (2ª rodada da Série A): 26.777 torcedores

Ceará 2 x 1 Vasco (4ª rodada da Série A): 22.693 torcedores

Ceará 1 x 1 São Paulo (6ª rodada da Série A): 46.929 torcedores

Ceará x Vitória (7ª rodada da Série A): 14.918 torcedores

TOTAL: 111.317 torcedores