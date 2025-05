Fortaleza: momento na Libertadores é crucial

Foto: RAUL ARBOLEDA / AFP Goleiro João Ricardo garante posse de bola em jogo Bucaramanga x Fortaleza

As duas próximas rodadas da Libertadores guardam um grau enorme de importância para o Fortaleza, não apenas por serem na Arena Castelão, mas porque há potencial grande para garantir vaga na próxima fase da competição internacional, desde que a equipe consiga fazer os três pontos diante do Colo-Colo, nesta terça-feira, e também contra o Bucaramanga, na semana que vem.

Atualmente com quatro pontos, caso o Tricolor chegue aos dez — nessa hipótese de ganhar os dois confrontos em casa — e Bucaramanga e Racing não somem, cada um, mais do que dois pontos, o elenco de Vojvoda já fica com vaga para as oitavas de final do torneio mais importante da Conmebol.

Evidentemente que estar entre os 16 melhores na Libertadores é o primeiro objetivo do Fortaleza, mas é preciso também levar em consideração a chance de ficar com vaga para os playoffs da Sul-Americana, algo que é garantido para qualquer clube que fique em terceiro do grupo. O prejuízo completo seria não atingir nenhum desses cenários.

Especificamente sobre o confronto desta terça-feira, com as muitas mudanças promovidas por Vojvoda de um jogo para o outro, é tarefa impossível cravar a escalação do time, mas a base que enfrentou o São Paulo, no Morumbi, merece crédito.

No geral, foi uma boa atuação defensiva e a equipe mostrou organização para construir jogadas ofensivas agudas, levando bastante perigo ao gol de Rafael. De toda forma, atuando como mandante e precisando da vitória contra os chilenos, o Tricolor terá de se arriscar mais.

O número que importa

Adversário do Fortaleza hoje, o Colo-Colo venceu apenas uma partida das suas sete mais recentes. O time vê no confronto desta terça-feira seu embate mais importante do ano até então.

Depois da contusão no primeiro jogo da temporada, contra o Tirol, o lateral Rafael Ramos se recuperou e, desde o final de março, está à disposição de Léo Condé, entrando em algumas partidas, ajudando o elenco.

O português não voltou como titular porque Fabiano mostrou bastante valor — um dos bons achados da diretoria de futebol para 2025. Nas oportunidades recentes, entretanto, Rafael tem se mostrado eficiente. Entrou bem no segundo tempo contra o Vitória, no sábado, e não vou estranhar caso apareça como titular em breve. O próximo jogo do Alvinegro ocorre apenas na segunda-feira, 12, diante do Santos, pela Série A, fora de casa.

Mais 3!

1. A vitória do Floresta sobre o Retrô por 1 a 0, no domingo, tirou o time da Vila Manoel Sátiro da zona de rebaixamento da Série C. Foi um confronto em que a equipe do Recife jogou melhor, criou muito mais, mas valeu a eficiência dos comandados de Leston Júnior. Com quatro pontos, ainda há um déficit na pontuação projetada a essa altura. O próximo jogo é difícil, em João Pessoa, contra o Botafogo-PB.

2. Por falar em Série C do Campeonato Brasileiro, os times nordestinos não começaram bem a competição. Nenhum está no G-8, que formará os dois quadrangulares da segunda fase. No total, são oito times da Região.

3. A novela mais chata do futebol brasileiro segue, mas parece estar perto do fim. A CBF avisou que vai definir o novo técnico da seleção até a semana que vem. Palavra de Rodrigo Caetano, diretor da entidade.