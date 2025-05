Vojvoda, 300 jogos no Fortaleza: problemas em 2025 não apagam trabalho antológico

Foto: Fábio Lima/O POVO Fortaleza de Juan Pablo Vojvoda finalizou o Brasileirão de 2024 entre as primeiras colocações.

Juan Pablo Vojvoda chegará à marca de 300 jogos no comando do Fortaleza em um momento desafiador, nesta terça, contra o Colo Colo, pela Libertadores. O ano de 2025 tem sido, até aqui, o mais turbulento de sua vitoriosa passagem pelo clube. Resultados abaixo do esperado, questionamentos da torcida e dificuldades em campo contrastam com o brilho que marcou os últimos quatro anos. Mas seria um erro imperdoável deixar de reconhecer a grandeza da caminhada do argentino no Pici.

Com o técnico argentino, o clube conquistou cinco títulos, protagonizou campanhas históricas no Brasileirão e foi além em campanhas na Copa do Brasil, Libertadores e Sul-Americana. Mais do que isso: implantou uma identidade de jogo, elevou o padrão competitivo e colocou o Tricolor entre as principais forças do país.

É natural que ciclos vivam altos e baixos. O futebol não é linear. Em tempos de imediatismo, manter Vojvoda por tanto tempo já é, por si só, uma vitória contra a cultura das trocas incessantes. E mesmo em um ano difícil como este, a figura do treinador segue sendo sinônimo de trabalho sério, convicção e entrega.

A marca de 300 jogos não é apenas um número. É símbolo de uma era.