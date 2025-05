Fortaleza goleia, convence e reage

Uma vitória com atuação convincente — principalmente no setor ofensivo — como fazia tempo o Fortaleza não apresentava. O inapelável 4 a 0 sobre o Colo Colo, nesta terça, além de colocar a equipe na segunda posição do seu grupo na Libertadores, garante ótima situação para conquistar a vaga na segunda fase. O resultado gera confiança no elenco e também pode indicar, finalmente, uma equipe base para Vojvoda na temporada. O Tricolor, afinal, precisa reagir na Série A. Construída no primeiro tempo, com brilho de Breno Lopes (principalmente), Marinho e Deyverson, a vitória foi fruto de inteligência, objetividade e rapidez nas transições. Lucero completou a goleada. Defensivamente, vale a observação: o time permitiu muitas finalizações da equipe chilena. Ponto de atenção.

Dono da segunda melhor campanha como mandante no Campeonato Brasileiro — são 10 pontos somados em 12 disputados, atrás apenas do Cruzeiro, com 100% de aproveitamento —, o Ceará tem no desempenho em casa a grande sustentação da atual sétima colocação geral na Série A, cenário que vai permanecer até a rodada 38, não se engane quem pensa diferente. Nada é mais importante para o elenco de Léo Condé do que atuar diante de seu torcedor e fazer valer tal superioridade. É onde a convergência positiva acontece.

Uma comparação relevante é justamente com a campanha do Alvinegro em 2022, quando o clube caiu para a Série B, ficando na 17ª posição. Para se ter uma ideia clara da inconsistência da época, foram apenas 20 pontos conquistados em 19 partidas naquela temporada, ou seja, já somou, em 2025, mais da metade disso com apenas quatro confrontos disputados como mandante em sete rodadas, três no Castelão e um no PV.

O número que importa

Após sete rodadas completadas, o Ceará ocupa a sétima colocação no ranking de maiores públicos na atual temporada da Série A. São 27.766 torcedores pagantes por partida. Entre os nordestinos, o Bahia lidera, ótima média de 36.538 pagantes por partida. O Fortaleza está em 14º lugar (19.535).

Juan Pablo Vojvoda chegou ontem à marca de 300 jogos no comando do Fortaleza em um momento desafiador. O ano de 2025 tem sido, até aqui, o mais turbulento de sua vitoriosa passagem pelo clube. Mas seria um erro imperdoável deixar de reconhecer a grandeza da caminhada do argentino no Pici.

Com o técnico, o clube conquistou cinco títulos, protagonizou campanhas históricas no Brasileirão e foi além do que se podia imaginar poucos anos antes em travessias por Libertadores, Sul-Americana e Copa do Brasil. Mais do que isso: implantou uma identidade de jogo, elevou o padrão competitivo e colocou o Tricolor entre as principais forças do País.

Mais 3!

1. Inter de Milão e Barcelona fizeram dois confrontos para a história da Liga dos Campeões. O sensacional 3 a 3 na primeira semifinal foi complementado com o 4 a 3 de ontem, a favor do time italiano. Não há palavras para descrever o que aconteceu. Quem viu, viu. E a Inter está na final.

2. A Série C do Campeonato Brasileiro tem, após quatro rodadas, três equipes com 10 pontos: Ituano, Ponte Preta e Maringá. Completam o grupo dos oitos melhores, sem nordestinos: Caxias, Londrina, Brusque, Tombense e Ypiranga.

3. Dudu arrumou confusão para sair do Palmeiras. Dudu arrumou confusão para sair do Cruzeiro. Dudu foi contratado ganhando milhões pelo Atlético-MG. Como diz o ditado: o futebol é uma bênção.