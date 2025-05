Exclusivo: Ceará tem margem para aumentar folha de pagamento e chegar aos R$ 8 milhões

Foto: Samuel Setubal Pedro Raul e Léo Condé comemoram gol no jogo Ceará x Vasco, no Castelão, pela Série A 2025

Em entrevista exclusiva ao programa Esportes do POVO, nesta quinta-feira, o CEO do Ceará (notadamente área administrativa, financeira e planejamento), Danilo Bittencourt, confirmou que a margem de crescimento para a folha de pagamento do futebol profissional está em 20% do atual montante.

Neste momento, o Alvinegro paga para o seu elenco - entre direitos de imagem e salários em CLT - R$ 6.7 milhões mensais, podendo atingir, portanto, dentro do orçamento previsto, R$ 8 milhões.

No começo do ano, o clube divulgou uma média de R$ 7 milhões por mês com os jogadores, mas como não atingiu esse patamar em nenhum momento na temporada 2025, uma margem foi criada e pode ser preenchida de acordo com decisão do departamento de futebol, comandado por Haroldo Martins, e comissão técnica.

Em campo, o time volta ao Campeonato Brasileiro na próxima segunda-feira, contra o Santos, jogo que será realizado no Allianz Parque, em São Paulo.