Fortaleza: afinal, surgiu um time base para a temporada?

Foto: Samuel Setubal Deyverson, Marinho e Breno Lopes comemoram gol pela Libertadores

Do jogo contra o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro, na sexta-feira passada, quando apresentou um futebol bem mais organizado do que vinha mostrando, para o confronto diante do Colo-Colo, pela Libertadores, na terça-feira, Vojvoda optou por trocar apenas dois jogadores da escalação inicial.

Saíram Pikachu e Lucero no ataque e entraram Marinho e Deyverson, titulares no 4 a 0 contra os chilenos. Os outros nove atletas permaneceram, numa estrutura de defesa e meio-campo que não foi mexida, justamente para privilegiar a atuação anterior: João Ricardo, Mancuso, Kuscevic, Mancha, Pacheco, Sasha, Rossetto, Martínez e Breno Lopes.

Fazia um bom tempo que o treinador argentino mudava tão poucas peças de uma partida para outra. Com duas apresentações seguras em sequência, já fica nítido que surgiu uma equipe base para ser repetida com insistência, mostrando ajustes táticos e equilíbrio, capaz de ser mais letal ofensivamente e organizada defensivamente. Claro que o calendário ainda assusta, mas a hora de manter o entrosamento e o bom momento se apresenta de forma evidente.

Copa do Mundo Feminina vai passar por Fortaleza

Importante a Arena Castelão ser sede da Copa do Mundo Feminina da Fifa em 2027. O estádio certamente ganhará melhorias. O anúncio oficial confirmou o que já se sabia, mas era fundamental ter o aval derradeiro de que Fortaleza estará, novamente, presente no cenário da competição mais relevante possível. Foi assim na Copa das Confederações em 2013 e na Copa do Mundo em 2014. A CBF queria até 12 sedes, mas a Fifa determinou oito para controle de gastos.

Fortaleza vai bem no sub-20



O Fortaleza está na terceira colocação do Brasileirão sub-20. São 17 pontos somados em nove partidas, atrás apenas de Athletico-PR e Palmeiras. Ontem, o Tricolor bateu o Cuiabá por 1 a 0, lindo gol de Landerson. O time vem de quatro vitórias consecutivas.

PSG se reinventa e chega à final da Liga dos Campeões

Não deixa de ser uma grande lição coletiva a chegada do PSG na final da Liga dos Campeões, contra a Inter de Milão, no dia 31 de maio, na Alemanha. Depois de inúmeras decepções na competição, fincado em estrelas individuais do nível de Messi, Neymar, Mbappé e Cavani, apenas para citar quatro, o clube optou por mudar o estilo de trabalho, privilegiando a liderança de um técnico marcante, o espanhol Luiz Henrique.

Evidentemente que o time francês investiu bastante na temporada, mas a formação do elenco teve como alvo uma ideia de jogo coletivo, com contratações certeiras e aproveitamento de quem quis permanecer. Doué, Donnarumma, Pacho, Kvaratskhelia, João Neves e Hakimi formam uma espinha dorsal extremamente interessante. Se vai ganhar o título, não se sabe. A equipe apresenta ainda alguns problemas defensivos importantes, mas estar na final após eliminar o Arsenal, vencendo os dois jogos das semifinais, já diz muito.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Santos x Ceará no Allianz Parque

1. Ceará vai precisar mudar a logística que estava programada para enfrentar o Santos, na segunda-feira que vem, na Vila Belmiro, oitava rodada da Série A.

2. O jogo será agora no gramado sintético do Allianz Parque. Partiu do próprio Santos o pedido, com o objetivo de ter mais torcedores da cidade de São Paulo por perto.

3. Para o Alvinegro ficou melhor, com deslocamentos a menos: a ida e a volta para a capital paulista, de ônibus.