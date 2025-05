PSG se reinventa e chega à final da Liga dos Campeões

Foto: FRANCK FIFE/AFP Atual campeão francês, o PSG segue na briga por seu primeiro título de Liga dos Campeões

A chegada do PSG à final da Liga dos Campeões, onde enfrentará a Inter de Milão no dia 31 de maio, na Alemanha, representa uma valiosa lição coletiva. Após anos de frustrações na competição, mesmo contando com craques como Messi, Neymar, Mbappé e Cavani, o clube decidiu mudar sua abordagem: deixou de apostar exclusivamente em talentos individuais e passou a priorizar um trabalho mais coletivo, sob a liderança marcante do técnico espanhol Luis Enrique.

Embora o clube francês tenha feito investimentos significativos nesta temporada, a montagem do elenco seguiu uma lógica diferente — focada em uma proposta de jogo coletivo, com contratações pontuais e valorização de jogadores que demonstraram comprometimento. Nomes como Doué, Donnarumma, Pacho, Kvaratskhelia, João Neves e Hakimi formam a espinha dorsal de um time promissor. O título ainda é incerto, até porque persistem algumas fragilidades defensivas, mas a classificação para a final, especialmente após eliminar o Arsenal com duas vitórias nas semifinais, já é um feito expressivo.