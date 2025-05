Ceará: reforços para quais posições?

Foto: Daniel Galber - Especial para O Povo FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 08.05..2025: Danilo Bittencourt, CEO do Ceará, participa do programa Esportes do Povo /Daniel Galber Especial para O POVO)

Em entrevista exclusiva concedida ao programa "Esportes do POVO", nesta quinta-feira, 8, o CEO do Ceará (notadamente área administrativa, financeira e de planejamento), Danilo Bittencourt, confirmou que a margem de crescimento para a folha de pagamento do futebol profissional está em 20% do atual montante.

Neste momento, o Alvinegro paga para o seu elenco — entre direitos de imagem e salários em CLT — R$ 6,7 milhões mensais, podendo atingir, portanto, dentro do orçamento previsto, R$ 8 milhões, um aumento de R$ 1,3 milhão para a continuidade da Série A do Campeonato Brasileiro.

No começo do ano, o clube divulgou uma média de R$ 7 milhões por mês de gastos com os jogadores profissionais, mas como não atingiu tal patamar em nenhum momento na temporada 2025, uma margem foi criada e pode ser preenchida de acordo na próxima janela de contratações, ficando a decisão dos nomes e posições para o departamento de futebol, comandado por Haroldo Martins.

Um volante com características de marcação forte e mais um atleta veloz, de lado de campo, estão entre as prioridades iniciais, mas as conversas estão em andamento, envolvendo também a comissão técnica liderada por Léo Condé, além de Lucas Drubscky, executivo de futebol e João Paulo Sanches, coordenador. Em campo, o time volta ao Campeonato Brasileiro na próxima segunda-feira, 12, contra o Santos, jogo que será realizado no Allianz Parque, em São Paulo.

Brasileirão com baixa média de gols



Após 70 jogos disputados no Campeonato Brasileiro, a média de gols está baixa: 2,26 por partida. Foram marcados 158 tentos — 104 pelos mandantes e 54 pelos visitantes. Em 2024, a média foi de 2,44 por jogo. Já em 2023, 2,49, enquanto em 2022, foram 2,38 tentos por encontro.

Fortaleza tem sequência de jogos decisivos

Os próximos dois jogos do Fortaleza estão na categoria vencer ou vencer. Qualquer resultado diferente disso trará problemas. Contra o Juventude, sábado, o time precisa dos três pontos para sair da incômoda zona de rebaixamento na Série A. Já na terça-feira que vem o adversário é o Bucaramanga, pela Libertadores, quando uma vitória sobre os colombianos coloca o Tricolor entre os 16 melhores da competição internacional já com uma rodada de antecedência.

Algo positivo: ambos os encontros serão em casa, o que tira de Vojvoda e da fisiologia do clube, na hora de pensar nas escalações, a variável do desgaste de deslocamento. Mais uma razão para que a base da equipe que mostrou bom desempenho contra São Paulo e Colo-Colo seja mantida.

João Fonseca e a pressão por resultados



1. Derrota de João Fonseca na estreia do ATP de Roma, nesta quinta, para Fabian Marozsan, foi pesada, não pelo placar, mas pela atuação muito abaixo do que ele pode apresentar. O nervosismo tomou conta do brasileiro.

2. A situação necessita de cuidados de sua equipe. Foi justamente o grau de amadurecimento mostrado nos 12 meses recentes que o colocaram como grande promessa mundial do esporte. Há, agora, um descompasso.

3. João não se esconde, isso é bom. Ele próprio admitiu, ainda ontem, dificuldade em lidar com a atual pressão e a expectativa dos torcedores. O trabalho agora é mental.