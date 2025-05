Melhores e piores cenários para Ceará e Fortaleza na oitava rodada da Série A

Foto: FCO FONTENELE Ceará pode ir à quarta colocação no melhor cenário da rodada

De hoje até segunda-feira, a oitava rodada do Campeonato Brasileiro será disputada. O tempo passa sem trégua e o torneio já vai passar de 20% disputado.

Na sétima colocação, com 11 pontos e três vitórias, o Ceará encara o Santos, em São Paulo, na segunda-feira, 12. No melhor cenário, o Alvinegro pode subir três posições na tabela e assumir a quarta colocação.

Para isso, precisa ganhar (seria a primeira vitoria como visitante) e torcer para Bahia, Cruzeiro e Flu não vencerem. Já no pior cenário, em caso de derrota, a equipe tem chance matemática de perder até cinco posições, ficando em 12º lugar.

No caso do Fortaleza, que tem sete pontos e ocupa a 17ª colocação, o melhor cenário possível é vencer o Juventude, neste sábado, saindo da zona de rebaixamento e podendo subir até o décimo lugar.

Para tanto, será preciso que seis times que estão imediatamente melhores do que o Tricolor na tabela tropecem (empate ou derrota, dependendo dos confrontos).

A situação mais dramática seria o Fortaleza perder em casa para a equipe de Caxias do Sul (que não vence fora de casa há três meses), sendo ultrapassado por Santos e Vitória na rodada, caindo para penúltimo lugar da competição.

O número que importa

O São Paulo é o único invicto da Série A, mas também só ganhou um jogo. São seis empates (incluindo contra Ceará e Fortaleza), que o colocam com nove pontos, apenas na 11ª colocação. Para a classificação, é melhor ganhar um jogo e perder dois do que empatar três.

Libertadores e Sul-Americana

Na rodada desta semana na Sul-Americana, os times brasileiros tiveram muitos problemas. Nenhum ganhou. Vitória, Grêmio, Corinthians e Cruzeiro (único já eliminado, com campanha desastrosa) empataram. Vasco, Atlético-MG e Fluminense perderam. O detalhe é que todos os adversários têm folhas salariais extremamente menores do que os times do Brasil e ainda assim complicam.

Já na Libertadores, a situação foi bem melhor. Fortaleza, São Paulo, Botafogo e Palmeiras ganharam. O Flamengo empatou, enquanto Bahia e Internacional foram derrotados. O Palmeiras, por sinal, já garantiu vaga para as oitavas de final e os outros seis ainda dependem apenas de suas forças para avançar.

Mais 3!

1. Xabi Alonso foi um grande jogador (Liverpool, Real Madrid, Bayern e seleção espanhola) e tem se mostrado ótimo técnico. Depois de três temporadas treinando, com sucesso, o Bayer Leverkusen (campeão alemão em 2024, com belo futebol), o espanhol se despede do clube e na próxima temporada deve dirigir o Real Madrid, substituindo Carlo Ancelotti.

2. Por falar em Real Madrid, neste domingo tem clássico contra o Barcelona pelo Campeonato Espanhol. Machucado pela cruel eliminação na Liga dos Campeões no meio de semana, o líder Barça, mandante do confronto, fica ainda mais perto do título nacional se vencer ou até empatar.

3. O Real precisa da vitória para diminuir a vantagem. Faltam quatro rodadas e a diferença atual está em quatro pontos, 79 a 75. Jogo começa às 11h15min da manhã, horário nosso, de Fortaleza.