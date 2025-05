Além dos atacantes, Lucas Sasha também brilhou na goleada do Fortaleza

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Volante Lucas Sasha em treino do Fortaleza no Centro de Excelência Alcides Santos, no Pici

Pelos tentos, assistências e ótimas atuações, Lucero e Pochettino chamaram mais a atenção na goleada do Fortaleza sobre o Juventude por 5 a 0, neste sábado - Breno Lopes, Marinho e Pikachu foram bem também - o que é totalmente natural para uma equipe que vence com autoridade diante dos seus torcedores, mas o meio-campista Lucas Sasha jogou uma grande partida, mais uma vez na temporada.

No gramado do Presidente Vargas, o volante mostrou dinamismo e grande capacidade de roubo de bolas. Foram sete desarmes, quatro interceptações, 11 duelos ganhos (em 15) e 81% de passes certos. O jogador ainda teve uma ótima oportunidade para deixar sua marca no placar, mas a finalização de primeira, entrando na área, foi bem defendida por Marcão.

O goleiro, aliás, não teve culpa alguma no placar, pelo contrário, foi um dos melhores do Juventude (fez oito defesas), outro exemplo de que o mérito do Tricolor foi maior do que o demérito do adversário.