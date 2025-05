Série A: Ceará, 111 mil pagantes; Fortaleza, 71 mil; PV diminuiu média

Foto: Samuel Setubal Ceará ganhou do Vitória por 1 a 0, no PV, na Série A 2025

Após quatro partidas atuando em casa no Campeonato Brasileiro, Ceará e Fortaleza tiveram esperada queda de média de público com os jogos mais recentes de ambos sendo disputados no Presidente Vargas.

O Ceará soma 111.062 pagantes, em partidas contra Grêmio, Vasco e São Paulo no Castelão, além de ter enfrentado o Vitória no PV. A média, que estava na casa de 32 mil pagantes, caiu para 27.766 na Série A.

Já o Fortaleza soma 71.407 torcedores por jogo, em duelos contra Fluminense, Internacional e Palmeiras no Castelão, enquanto o confronto diante do Juventude ocorreu também no PV. A média do Tricolor, que estava na casa dos 19 mil pagantes, caiu para 17.582 no torneio.

A medida teve como objetivo preservar o gramado do maior estádio da cidade.

O Flamengo lidera a média de público do Brasileirão com 49.901 pagantes por partida. Corinthians (43.168) e São Paulo (41.840) aparecem a seguir.