Fortaleza: reação segue e manter o padrão é preciso

Foto: Daniel Galber - Especial para O Povo Alegria total para Lucero e Pikachu, comemorando gol no PV

A goleada do Fortaleza sobre o Juventude, no sábado, manteve o time no caminho da reação na temporada. Depois dos quatro empates seguidos fora de casa, agora são mais duas vitórias e fazendo nove gols no total (4 a 0 no Colo-Colo e 5 a 0 diante do time de Caxias do Sul), somando seis partidas de invencibilidade. Contra o Bucamaranga, amanhã, pela Libertadores, manter o padrão é fundamental.

Para além dos três pontos e da saída do Z-4 na Série A, valeu a consistência tática do time, que jogou com muita segurança defensiva — não permitiu nada ao adversário, completamente dominado — e conseguiu transformar em gols as chances reais, algo que o elenco vinha falhando bastante em 2025.

Pelos tentos, assistências e ótimas atuações, Lucero e Pochettino chamaram mais a atenção — Breno Lopes, Marinho e Pikachu foram bem também —, o que é totalmente natural para uma equipe que goleia com autoridade diante dos seus torcedores, mas o meio-campista Lucas Sasha jogou uma grande partida, mais uma vez.

No gramado do Presidente Vargas, o volante mostrou dinamismo e grande capacidade de roubo de bolas. Foram sete desarmes. O jogador ainda teve uma ótima oportunidade para deixar sua marca no placar, mas a finalização de primeira, entrando na área, foi bem defendida por Marcão.

O goleiro, aliás, não teve culpa alguma no placar, pelo contrário, foi um dos melhores do Juventude (fez oito defesas), outro exemplo de que o mérito do Tricolor foi maior do que o demérito do adversário.

O número que importa

Nos quatro jogos mais recentes (Retrô, São Paulo, Colo-Colo e Juventude), o Fortaleza finalizou 74 vezes, mostrando evolução. Contra o time de Caxias, foram 20 e, destas, 13 em direção ao gol.

Contra o Santos, nesta noite, encerrando a oitava rodada da Série A, o Ceará vai precisar se aproveitar da imensa crise do adversário. O time da casa — ou nem tanto, já que vai atuar no Allianz Parque, estádio do Palmeiras, e não na Vila Belmiro — coleciona insucessos e a falta de confiança é evidente. É justamente onde o Alvinegro tem que focar a sua percepção da partida, retendo a bola e buscando o controle ofensivo, ainda que seja o visitante.

O elenco de Léo Condé tem como missão elevar seu nível jogando fora de casa. Dos nove pontos disputados longe de PV ou Castelão, somou apenas um. A boa campanha até aqui é sustentada pelo excelente aproveitamento como mandante (três vitórias e um empate).

Mais 3!

1. Adversário do Fortaleza na Libertadores — ainda vão se enfrentar na rodada final do grupo —, o Racing foi eliminado nas oitavas de final do Campeonato Argentino, no sábado. Foi uma surpresa. O time caiu, ainda que estivesse jogando em casa, para o Platense: 1 a 0.

2. Foi bonita demais a festa do Bayern de Munique, campeão alemão, nesse fim de semana. O jogo contra o Monchengladbach foi o último da temporada em casa. Ainda que o título já estivesse garantido, o 2 a 0 marcou a linda despedida do atacante Thomas Muller, depois de 25 anos no clube.

3. Ataques ótimos, defesas no modo peneira e jogo divertidíssimo (menos para quem perdeu): Barcelona 4 x 3 Real Madrid. Barça será campeão espanhol. Tem sete pontos de vantagem e faltam só três rodadas.