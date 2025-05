Ceará: bom empate, mas poderia ser melhor

Foto: Felipe Santos / Ceará SC Chances mais claras do jogo foram do Ceará contra o Santos

Com a bola nos pés por 67% da partida, o Santos incomodou o Ceará em momentos específicos dos dois tempos, mas as principais e mais claras oportunidades do empate sem gols, em São Paulo, foram do Ceará, nesta segunda. Empatar fora de casa na Série A é, na maioria das vezes, um bom resultado, mas pelas chances impressionantes desperdiçadas por Pedro Raul e Lelê, no segundo tempo, a lamentação também é uma realidade e a vitória poderia ter ocorrido. Novamente o Alvinegro optou por marcar com linhas muito baixas e nos momentos de maior pressão, brilhou Willian Machado, com atuação segura e fundamental. Na sexta colocação, com 12 pontos, o time mantém boa campanha, mas um sinal de alerta surge: foram dois gols marcados nas cinco partidas mais recentes.

Vojvoda e a "final" do Fortaleza na Libertadores

O técnico Juan Pablo Vojvoda, que recentemente completou quatro anos de contrato com o Fortaleza (chegou em maio de 2021) e passou das 300 partidas comandando a equipe, vai atingir outra marca relevante.

Diante do Bucaramanga, nesta terça-feira, quinta rodada da fase de grupo da Libertadores da América, o argentino vai cravar 40 partidas internacionais pelo Tricolor.

Foram 39 jogos até agora (16 pela Libertadores e 23 pela Sul-Americana), totalizando os seguintes números: 20 vitórias, nove empates e dez derrotas.

Caso vença a equipe colombiana, no Castelão, o Fortaleza vai aos dez pontos e garante, matematicamente, a classificação para as oitavas de final do torneio, ficando a última rodada, contra o Racing, na Argentina, para definir a primeira colocação.

O número que importa: 10

Lateral-esquerdo Reinaldo, do Mirassol, é o único defensor na lista dos 10 principais artilheiros da Série A até agora. Ele marcou quatro vezes. Os outros nove são atacantes.

Ancelotti na seleção brasileira

Finalmente Ancelotti foi anunciado pela CBF. Uma novela que durou mais de dois anos, provocando um dos piores ciclos de preparação da seleção brasileira para uma Copa do Mundo. Ramon Menezes, Fernando Diniz e Dorival Júnior, que treinaram a equipe após a saída de Tite, não deixaram qualquer legado positivo. Um show de horrores.

O trabalho do ótimo técnico italiano será emergencial, até pelo tempo de contrato: apenas um ano. O objetivo não é reestruturar a forma de jogar da equipe ou implementar uma cultura futebolística desde as categorias de base, mas apenas ser campeão da Copa, algo que não é impossível.

O Brasil tem ótimos jogadores brilhando por seus clubes, mas o aspecto coletivo terá de ser construído do zero por Ancelotti e ele vai ganhar muito bem para tanto: R$ 63 milhões de salário anual e bônus de R$ 31 milhões pelo eventual título nos EUA.

Mais 3!

1. A NBC, potente rede de televisão e rádio dos Estados Unidos, anunciou Michael Jordan como participante de sua equipe que comenta basquete.

2. Jannik Sinner, número 1 do mundo, voltou em grande estilo no ATP 1000 de Roma. Venceu os dois jogos que fez até agora por 2 sets a 0, com extrema autoridade. O tenista italiano cumpriu três meses de acordo de suspensão por doping.

3. A ótima vitória do Floresta sobre o Botafogo-PB (3 a 2), no domingo, pela Série C, provocou a demissão do técnico Antonio Carlos Zago da equipe paraibana.