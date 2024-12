Origem e sentido de destino

A primeira satisfação que tive quando assisti aos oito filmes da série "Independência", realizada pelo Instituto Sol/Escambau, com recursos da Lei Paulo Gustavo (Lei 195/2022), foi a de que finalmente o município onde nasci, no sertão do Ceará, foi contemplado de forma sistêmica em uma produção audiovisual.

Com direção de Paulo Maranfon e Alex Meira (também diretor de fotografia) e pesquisa de Cinthia Medeiros, esses filmes revelam uma dinâmica social própria, descolada da subordinação a imperativos das ideologias territoriais que procuram apartar Independência da região dos Inhamuns.

Esse registro de percepções complementares valoriza a imagem de um espaço geográfico-cultural constituído por pessoas capazes de falar por si e de si. O leque de entrevistados é formado por gente da educação, da arte, do artesanato, das culturas populares, da religião, do comércio e de atividades liberais.

A cidade é apresentada em conceito sinóptico, com brilho, contornos e conexões do que pôde ser registrado durante os nove dias em que a equipe circulou pela sede e pelos distritos de Independência. O método de estímulo à refiguração por relatos de autoimagem tem nesses casos a força do realce de fragmentos da experiência imanente.

O documentário organiza bem os atributos das duas principais entidades não-governamentais de Independência, colocando lado a lado a Fundação Senhor Pires, entidade instituída pela elite tradicional do município, e o Espaço Cultural História Viva, organização da sociedade civil criada por educadoras e educadores locais.

A abordagem de aspectos da história do município, cujo nome tem origem no feito de piauienses, maranhenses e cearenses que, na Batalha do Jenipapo (PI) e no Cerco a Caxias (MA), evitaram, em 1823, que o Brasil perdesse a Amazônia para Portugal, soma-se nessa série às galerias de pinturas rupestres dos matacões do Sítio Paraíso, como plataformas de referências memoriais do município.

Esse rápido passeio que a série "Independência" faz pela bravura de antepassados e por resquícios de preexistência da humanidade é suficiente para trazer a noção de sentido de destino, de um passado que começa a se tornar parte de um presente em estado de descoberta, e que segue movendo-se em direção ao que virá a ser o município.

A riqueza desses filmes se dá também na forma com que é revelado o cotidiano da economia da base da pirâmide e das manifestações populares, como as quadrilhas juninas; tudo isso em paralelo com imagens do Reisado do Mestre Zé Augusto, de sapateado único, como expressão de permanência no assentamento da Cachoeira do Fogo.

A equipe de filmagens fez uma sondagem sobre quem as pessoas de Independência gostariam de indicar como personalidade de destaque do município para a série, e o nome mais citado foi o meu. Procurado pela produção, gravei um dos filmes da série, contando da minha infância, dos meus pais, de como fui educado e do tanto que me sinto pedaço daquele chão.

Os diretores incluíram nesse bloco a participação de uma criança, o Anthony Callery de Souza, de 6 anos, que interpretou a minha vida de menino. Ficou tudo muito bonito, leve, solto e dentro da paisagem afetiva que integra parte significativa das lembranças que tenho da minha infância. Esse filme foi enriquecido com depoimentos da minha mãe, Socorro Paiva, da minha ex-professora Cacilda Sales e dos agricultores Manezinho e Lisboa. Postei no canal youtube.com/flaviopaiva59.