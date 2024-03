Ídolos de verdade

Foto: Camilla Albano/ Acervo pessoal Gal Kury tem mais de 30 anos de atuação com foco em Marketing Estratégico

Fãs de esportes e que acompanham páginas dedicadas ao tema, já devem ter visto algum vídeo ou pelo menos ouviram falar deste fenômeno chamado Caitlin Clark. Uma jogadora de basquete universitário do Iowa Hawkeyes da Big Ten Conference. Ela já é a maior artilheira de todos os tempos da Divisão I da NCAA e passou dos 1 milhão de seguidores no Instagram. As partidas do time de Iowa estão sempre esgotadas e a última final da liga universitária feminina obteve mais de 10 milhões de espectadores em meios digitais e televisivos.

As filas para autógrafos e fotos com ela dão a dimensão da adoração por ela. Para completar, em sua conta oficial do Twitter, o Presidente Biden postou junto a um vídeo da Clark: "Parabéns a Caitlin Clark por fazer história como a maior artilheira de todos os tempos da NCAA. Com 3.685 pontos e a contagem aumenta, você deixou sua escola orgulhosa. A melhor de todos os tempos."

Mas a incrível trajetória desta universitária de 22 anos que vem arrastando multidões para ver sua habilidade em fazer cesta de 3 pontos, seus passes mágicos, sua frieza em momentos adversos e suas comemorações emocionadas, vai muito além do esporte. Em um mundo constantemente em busca de inspiração e orientação, o papel de Caitlin Clark como ídolo transcende suas conquistas no basquete, influenciando valores sociais e inspirando. É uma narrativa poderosa de quebra de barreiras, personificação de perseverança, e nos faz refletir como sociedade em relação ao gênero, sucesso e inclusão.

Nós somos atraídos por indivíduos que exibem habilidade excepcional, resiliência e caráter. Essa atração está enraizada em nossa necessidade de seguir modelos de excelência que nos inspirem. Ídolos como Caitlin Clark desempenham um papel crucial em satisfazer essa necessidade, oferecendo exemplos tangíveis do que é possível quando o talento encontra o trabalho árduo e consistência. Que surjam mais Clarks em quadras, campos, piscinas, e representem influências verdadeiras e reais para muitos.