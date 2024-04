Um dos pensadores que mais influenciou na minha formação teórica, considerado um dos alicerces da economia comportamental, prêmio Nobel em Ciências Econômicas, o extraordinário Daniel Kahneman partiu semana passada deste plano aos 90 anos.

Deixa um legado fantástico de publicações e fico muito feliz em continuar propagando suas ideias e ensinando seus conceitos em minhas salas de aula.

Lembro de como minha cabeça deu um "nó" quando li o primeiro livro dele, "A Economia da Felicidade", e depois fiquei absolutamente fascinada pela sua mais notória obra, "Rápido e Devagar", e recentemente li "Ruído", outro momento de extrema conexão.

Fiquei pensando em como desenvolvemos esta identificação e inspiração. Às vezes encontramos em alguns autores e suas ideias um eco de nossas próprias questões, curiosidades e aspirações. Eles nos inspiram a pensar de forma mais profunda e crítica sobre o mundo, a sociedade e nós mesmos.

À medida que selecionamos e nos aprofundamos nos trabalhos de certos autores, começamos a moldar nossa própria identidade intelectual. Nossas preferências teóricas e metodológicas refletem não apenas interesses acadêmicos, mas também valores pessoais e visões de mundo.

O que permite ver o mundo sob perspectivas variadas, enriquecendo nossa capacidade de análise e compreensão, adotando uma visão periférica, questionando nossas premissas e nos incentivando a pensar de formas novas e não convencionais. Este desafio pode ser profundamente estimulante e gratificante.

Hoje quando falo em "processamento dual da mente", "prospect theory", "endowment effect", "aversão à perda", entre outros conceitos trazidos por Kahneman, para meus alunos, ou uso em um direcionamento estratégico nas minhas consultorias, percebo que incorporei seu legado em minha vida.

E é isto que o saber traz. Sua beleza de transformar e ampliar nossas mentes, refletindo a própria busca humana por conhecimento.

Nas palavras do grande mestre Kahneman: "We're blind to our blindness. We have very little idea of how little we know. We're not designed to know how little we know".