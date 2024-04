A música geralmente serve como pano de fundo, definindo o tom e o ambiente de eventos sociais. Particularmente é um aspecto extremamente importante para mim e eu gosto de ter uma série de listas diferentes, que se adequem a momentos diversos.

O advento do streaming, no qual as pessoas fazem a gestão de suas músicas através de um aplicativo, que por sua vez reproduz o som via bluetooh para sistemas de som, tornou-se uma prática assimilada por milhões de pessoas. Trazendo liberdade para criar suas listas e preferências, mas ao mesmo tempo, apresenta um outro viés.

Lá estava eu em um fim de semana na praia, com vários amigos, com uma pousada fechada só para nós. Todos se divertindo, dançando músicas de uma playlist minha reproduzida a partir de aplicativos de streaming.

De repente, o carro de uma das pessoas que viajava com a gente, parou na frente da varanda onde estávamos, o dono abriu o capô e colocou uma música altíssima sem falar nada para ninguém, deixando todos incrédulos e esvaziando a animada pista de dança improvisada. Ele bradou: "Agora vai ser a minha música".

Em outra situação, desta vez numa casa de praia alugada por mim, uma pessoa conhecida, que nem lá estava hospedada, assim que chegou e disse: "Posso botar minha playlist? A sua está boa, mas a minha acho que tem mais a ver". E assim o fez, impondo sua vontade e marcando seu território, sem nem perguntar se eu estava gostando. Constrangida, disse que tudo bem.

Será que este comportamento das pessoas decorre de uma necessidade de controle ou de um desejo de compartilhar seus gostos, que consideram superiores? Além de uma falta de empatia ou compreensão de como suas ações afetam os outros. Penso também no desejo de ser reconhecido às vezes pode se manifestar com a imposição dos próprios gostos aos outros.

A harmonia social muitas vezes requer adaptabilidade e compromisso com o bem-estar do outro. O ato de querer imputar seu gosto musical em eventos sociais, ressalta dinâmicas de poder demonstrativas de como vivemos na sociedade do ego, do meu, e não do nosso.