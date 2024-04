Desde o início da última década, venho observando em meu trabalho de consultoria estratégica para empresas, a força de uma nova onda de globalização dos negócios, impulsionada por avanços tecnológicos, liberalização do comércio, e integração econômica internacional.

À medida que as empresas buscam novas oportunidades de mercado, recursos e eficiências, o cenário dos negócios globais continua a evoluir, influenciando diretamente as atividades de fusões e aquisições (M&A — merge and acquisition).

E o Brasil vem participando ativamente neste processo: o número de operações de M&A anunciadas mostrou crescimento de 14% em 2023, e as perspectivas para 2024 são bastante otimistas. As expectativas são de que o mercado possa ser impulsionado por um provável aumento de IPOs e um mercado de capital robusto que estimule ainda mais as transações.

A mudança nos epicentros de negócios globais, que tradicionalmente estavam nos EUA e na Europa, e migraram para a Ásia, especialmente a China e a Índia, trouxeram novas possibilidades para países da América Latina.

E neste cenário, vejo como extremamente valioso o papel da consultoria estratégica, oferecendo insights valiosos, orientação e apoio à tomada de decisões, além de desenvolver estratégias de marketing, identificando oportunidades de mercado, segmentos-alvo e posicionamento de marca, sincronizadas com a visão e os objetivos estratégicos da empresa.

Aí é que entra fortemente o trabalho de inteligência de mercado, realizando e interpretando tendências da indústria, o comportamento do consumidor, e as ações dos concorrentes. Essas análises ajudam a empresa a antecipar mudanças no mercado e a ajustar sua abordagem de marketing conforme necessário.

A gestão e o desenvolvimento da marca são igualmente decisivos, construindo autoridade e reputação, ativos valiosos em uma negociação. Estar preparada para este ecossistema de negócios sem fronteiras é hoje condição sine qua non no sentido de se manter atualizada e competitiva.