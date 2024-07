Lágrimas de Campeões

Leo Messi, frequentemente considerado um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos, é um ídolo para milhões de pessoas ao redor do mundo. Suas conquistas e recordes são impressionantes, mas nem mesmo ele está imune a momentos de vulnerabilidade. Na final da Copa América, ao se machucar, Messi chorou sozinho no banco de reservas. Suas lágrimas emocionadas e o gesto de levar as mãos ao rosto mostravam a profundidade da dor e tristeza daquele momento. Era impossível não perceber o quanto aquele instante foi difícil para ele.

Outro ícone do esporte, Cristiano Ronaldo, o CR7, também teve um momento de sensibilidade. Ao errar um pênalti decisivo para Portugal na Eurocopa, Ronaldo caiu no choro. A cena foi impactante, mostrando que, mesmo com todas as suas conquistas, ele também é profundamente engajado pelo que faz. Essas emoções revelam que, além de campeões, são seres humanos dedicados e comprometidos.

Esses atletas demonstram que são movidos pela paixão, mas existe um debate maior sobre o que realmente impulsiona o sucesso: amor genuíno pelo trabalho ou a busca por riqueza e recompensas materiais? Essa reflexão se estende a diversas áreas da vida e do trabalho, onde a motivação pode variar entre a realização pessoal e a acumulação de bens materiais.

Em uma sociedade capitalista, a busca pelo ganho financeiro é uma motivação poderosa. O sucesso é frequentemente medido em termos de valor de mercado, lucros e patrimônio pessoal. Para muitos, a acumulação de riqueza é o principal objetivo, associando-a a poder, influência e segurança.

A dicotomia entre motivações orientadas por propósito e por lucro é clara, mas a realidade é que muitos indivíduos e organizações bem-sucedidos encontram um equilíbrio entre os dois. É a paixão e o propósito por trás do trabalho de uma pessoa que frequentemente criam o impacto mais profundo e duradouro. Encontrando um equilíbrio entre essas forças motivadoras, pessoas e empresas podem alcançar um sucesso que é tanto significativo quanto sustentável. E lindo de ver.