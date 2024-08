O foguete sem combustível

Muitas empresas investem pesado em sessões de brainstorming, workshops criativos e atividades de geração de ideias, na esperança de aumentar o desempenho de seus times trazendo criatividade e inovação. No entanto, apesar desse movimento, a realidade muitas vezes pinta um quadro diferente. Em vez de ser encorajada, a criatividade é frequentemente limitada por estruturas rígidas, hierarquias tradicionais e um foco em resultados de curto prazo. Muitos funcionários se sentem sufocados, obcecados por resultados, afinal, tem que "ir pra cima!", "voa!", "foguete não dá ré", e outras palavras de ordem que ecoam pelo mundo corporativo.

Quando os funcionários têm medo de correr riscos, o custo para uma organização pode ser significativo. A criatividade é o motor que impulsiona a inovação, e sem ela, as empresas correm o risco de estagnação. Em indústrias onde a mudança rápida e a adaptabilidade são cruciais, a incapacidade de fomentar um ambiente criativo pode levar a oportunidades perdidas, queda na competitividade e, em última instância, ao fracasso.

Os líderes devem encorajar a experimentação, criando oportunidades para que os funcionários experimentem novas ideias sem o medo de repercussões imediatas. Além disso, é essencial transformar o fracasso em uma oportunidade de aprendizado, mudando a narrativa que o envolve. Reconhecer e analisar experiências que não deram certo pode proporcionar insights valiosos e abrir caminho para o sucesso no futuro.

Conforme avançamos em uma era marcada por rápidos avanços tecnológicos e competição global intensa, a criatividade se tornará uma vantagem competitiva cada vez mais essencial. David Burkus, autor de "Best Team Ever: The Surprising Science of High-Performing Teams", diz que os executivos deveriam se perguntar: "quando foi a última vez que alguém da minha equipe discordou de mim na frente de todos os outros?

Nada vai impedir você de ser criativo de forma mais eficaz do que o medo de cometer um erro. Pois sem a inovação como combustível, o foguete nem dá ré, nem vai para frente.