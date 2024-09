A volta do jornal

Todos os dias, eu costumava passar cerca de 20 minutos logo cedo no Twitter, me atualizando sobre as principais notícias do Brasil e do mundo. No entanto, com a suspensão temporária do Twitter, voltei a ler o jornal impresso, algo que sempre foi parte da minha rotina, mas que estava um pouco abandonado. E foi nesse retorno que percebi algo importante: a leitura do jornal oferece um tipo de informação que muitas vezes não chega a nós pelos meios digitais.

Na era digital, especialmente nas redes sociais e nos grandes portais de notícias, há uma tendência clara de se priorizar conteúdos que geram cliques, chamam atenção e que são considerados mais populares. Um exemplo claro disso aconteceu nesta semana, quando li no jornal impresso sobre a construção de um grande parque industrial em Quixeramobim e sobre o excelente desempenho do PIB do Ceará. Essas notícias, que considero bastante significativas, não tinham chegado até mim pelos canais digitais.

Essa experiência me fez refletir sobre o quanto estamos, muitas vezes, presos em uma bolha de informações nos meios digitais. Isso pode criar um enviesamento na nossa percepção do mundo, limitando o nosso acesso a informações que, embora importantes, não têm o mesmo apelo de outros assuntos que dominam as manchetes.

Além disso, o ambiente digital muitas vezes é dominado por uma avalanche de notícias sobre tragédias, crimes e crises. Embora seja essencial estar ciente desses fatos, também precisamos de um equilíbrio, de informações que nos mostrem avanços, inovações e boas notícias, algo que o jornal impresso pode proporcionar.

Minha experiência de retorno ao jornal impresso foi tão positiva que decidi integrá-lo definitivamente ao meu dia a dia, junto com as ferramentas digitais. Isso me lembrou da importância de escolher conscientemente como nos informamos. Muitas vezes, desconectar-se das redes e escapar da pressão do Fear of Missing Out (FOMO) pode nos trazer o verdadeiro Joy of Missing Out (JOMO) - a alegria de perder o que não é essencial e focar no que realmente importa. n