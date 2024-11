O micro que ajuda o macro

Foto: Camilla Albano/ Acervo pessoal Gal Kury tem mais de 30 anos de atuação com foco em Marketing Estratégico

No cenário atual, marcado pela velocidade do mundo digital, captar e manter a atenção dos estudantes tornou-se um dos maiores desafios para educadores. Com o uso constante de smartphones, redes sociais e uma infinidade de distrações, os períodos de concentração dos alunos estão cada vez mais escassos. Diante dessa realidade, o microlearning aparece como uma estratégia que pode auxiliar no processo de aprendizagem. A ideia desta metodologia é organizar o aprendizado em módulos, geralmente com duração entre poucos segundos e 15 minutos. Utilizando recursos multimídia, como vídeos, infográficos e atividades interativas. Diferentemente do ensino tradicional, que se baseia em sessões prolongadas, o microlearning valoriza a concisão, a relevância do conteúdo e a sua acessibilidade.

O uso predominante de dispositivos móveis também incentiva interações rápidas, enquanto o consumo frequente de conteúdos visuais e interativos molda a forma como as pessoas aprendem. Ao dividir o conteúdo em partes menores, ele reduz a sensação de sobrecarga e promove uma maior retenção de informações. Além disso, os módulos curtos e acessíveis são ideais para quem tem agendas lotadas, permitindo que o aprendizado ocorra em momentos oportunos, como durante deslocamentos ou intervalos. A flexibilidade da metodologia também a torna ideal para ser consumida em dispositivos móveis, assegurando que a educação esteja sempre ao alcance.

No entanto, o microlearning não é isento de limitações. A natureza do seu formato pode levar à simplificação de conteúdos complexos, demandando materiais complementares para aprofundar a compreensão. Também há o risco de que, sem integração adequada, os módulos isolados se tornem fragmentados, comprometendo a experiência de aprendizado.

À medida que instituições educacionais e organizações continuam a buscar formas de inovar, o microlearning se consolida como uma ferramenta de apoio valiosa no ensino, que pode oferecer conhecimento de forma integrada e acessível, sem comprometer a profundidade do aprendizado.