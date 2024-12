Muito além do dinheiro

Era sábado, 8 da manhã. Cheguei em um dos mais tradicionais laboratórios de imagem de Fortaleza. Enquanto aguardava minha vez para fazer um exame, notei um senhor muito diligente. Falava com os pacientes, organiza os exames. Ao olhar mais de perto, li o nome bordado no jaleco: era o mesmo nome da clínica.

Não era apenas um médico. Ele era o fundador daquela clínica, uma instituição com décadas de história. Fiquei impressionada ao ver aquele senhor, com 74 anos, ativo e comprometido. Com certeza, ele não estava ali por necessidade financeira. O sucesso e a reputação que construiu ao longo da vida já lhe garantiriam descanso. Ele estava ali porque queria estar. Porque amava o que fazia.

Uma cena que me fez refletir sobre o significado do trabalho. Para algumas pessoas, o trabalho é apenas um meio de subsistência. Para outras, como aquele médico, é um propósito de vida. Essa experiência me fez pensar no privilégio de trabalhar com algo que amamos.

Hoje, em meio a uma cultura corporativa que frequentemente sufoca, com metas inalcançáveis e pressão desmedida, encontrar pessoas que se dedicam com paixão ao que fazem é raro. E, no entanto, ali estava aquele senhor, feliz, dedicado, desafiando não apenas as expectativas da idade, mas também o discurso de que o trabalho é apenas uma obrigação.

Essa experiência também tocou algo pessoal. Estou começando um novo negócio. Aos 50 e poucos anos, sei que muita gente questiona: "Será que ainda dá tempo?" Mas, como dizem, idade é só um número. O que realmente importa é o que fazemos com esse número.

Encontrar inspiração no exemplo de quem transformou sua paixão em legado reforçou minha determinação. Afinal, viver é muito mais do que apenas ganhar a vida. É sobre deixar uma marca, como aquele senhor, em cada exame, em cada paciente, em cada história.

Quando fui chamada para o consultório, tive a grata surpresa de ser atendida pelo próprio doutor. Fiquei emocionada. Após o exame, agradeci. Disse-lhe que era uma honra ser atendida por alguém com uma história tão inspiradora. Ele sorriu, e seguimos nossas vidas.