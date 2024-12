2024... 2025

2024 foi um ano marcado por muitas palavras, ideias e reflexões. Neste último artigo do ano, olho para trás e vejo os 24 textos que escrevi para O POVO. Falei sobre tantas coisas: a alienação causada pelas redes sociais, racismo, intolerância, e sobre amor — amor pela profissão, pelo ofício de comunicar e inspirar. Trouxe muitos temas sobre mulheres. Abordei a necessidade do descanso, o impacto da cultura que exige mais e mais de nós, e as transformações trazidas pela inteligência artificial.

Discuti também o microlearning, as dificuldades enfrentadas por aqueles que não têm condições de continuar aprendendo, e a dispersão que tomou conta das salas de aula. E agora, ao encerrar este ciclo, pergunto-me: o que 2025 nos trará? Será que revisitaremos os mesmos temas?

Uma coisa é certa: o ritmo das mudanças não vai desacelerar. Pelo contrário, ele só aumenta. Adaptar-se tornou-se uma habilidade vital. Lembro-me daquela frase atribuída a Darwin: “Não é o mais forte nem o mais inteligente que sobrevive, mas o que melhor se adapta.”

Viver em uma nação como o Brasil — um país ainda em desenvolvimento, com tantos desafios estruturais, políticos e sociais — nos confronta com questões urgentes. Será que continuaremos com os olhos fixos nas telas, ou finalmente aprenderemos a olhar nos olhos uns dos outros? Sonho com um tempo em que nos conectemos mais face a face, em que o encontro humano recupere seu lugar. Será que 2025 nos permitirá isso? Eu desejo que sim.

No meu penúltimo artigo deste ano, recebi um e-mail emocionante. Era da esposa de uma pessoa que mencionei no texto, agradecendo o que escrevi. Sem sequer citar o nome dele, ela soube que aquelas palavras eram sobre ele. Esse gesto me tocou profundamente, porque mostrou o poder das conexões que criamos, mesmo à distância.

Que em 2025 possamos nos encontrar nas páginas deste jornal, nas reflexões que continuaremos a construir juntos. Obrigada por caminhar comigo em 2024. Que o novo ano traga mais oportunidades para pensarmos, crescermos e estarmos mais próximos, de nós mesmos e dos outros.



Nos vemos em 2025.