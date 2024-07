Anotações livres de um colunista

Foto: EVARISTO SA / AFP Milei se encontrou com Bolsonaro em evento realizado no fim de semana em Balneário Camboriú, Santa Catarina

O espanto deles diante do encontro

do "imbrochável" com o "incomível"

A parte da imprensa argentina que não está conquistada pelo "magnetismo político" de Javier Milei ainda tenta entender o que foi aquilo que aconteceu em Santa Catarina, durante a passagem do dirigente do vizinho país por solo brasileiro. Falo da "homenagem" prestada ao presidente deles pelo ex-presidente nosso, Jair Bolsonaro, com a entrega da tal medalha dos três is - imorrível, imbrochável e incomível. Eu fico meio envergonhado de escrever, mesmo que convivendo há tanto tempo com essas marmotas, o que me obriga a entender o espanto de muitos em Buenos Aires com a cena registrada em vídeo do encontro entre os dois líderes políticos e direito a explicação didática do deputado Eduardo Bolsonaro, filho do homenageador, sobre o sentido daquela "comenda" que estava sendo entregue a Milei, sob os olhares da irmã e principal assessora, Karina. Todos pareciam se divertir muito, diga-se, mas engraçado não é.



Uma pequena amostra do que

teremos como campanha em 2024



Nossa Senhora, o clima tá pesado demais entre os aliados do prefeito José Sarto e a turma do pré-candidato petista em Fortaleza, Evandro Leitão. O que é publicável dentro do que uns dizem contra os outros indica um clima tenso de campanha, quando ela oficialmente começar. O que chama atenção para agora é que os envolvidos são da linha de frente de ambos os lados, envolvendo gente como o líder do Governo na Assembléia, deputado Romeu Aldigueri (PDT), e o presidente da Câmara de Fortaleza, vereador Gardel Rolim (PDT). Apenas para citar dois dos políticos que nas últimas horas, especialmente a partir de quando tornou-se pública a viagem ao exterior do prefeito Sarto e de sua linha de sucessão (Gardel inclusive) e a oposição petista passou a criticá-lo duramente. Teremos dias quentes pela frente, está decretado. Por fim, um recado aos desavisados: desconsiderem o fato de os dois exemplos citados estarem identificados pela mesma legenda partidária, o PDT, a essa altura uma informação irrelevante, quase uma paisagem. O que é péssimo para a nossa frágil estrutura partidária.