O hegemonismo chega à oposição

Foto: carlus campos 2302gualter.jpg

O segundo turno da campanha eleitoral de 2024 em Fortaleza, a despeito da emocionante vitória de Evandro Leitão (PT) após disputa quase voto a voto com André Fernandes (PL), deixou como memória agregada uma preocupação nos ares governistas com o que está por vir.

Aquela poderosa aliança da oposição no segundo turno, em meio a surpresas e confirmações, apontava para um cenário de grandes dificuldades futuras para o projeto de reeleição de Elmano de Freitas, que sempre esteve no centro das prioridades. Foram alguns pingos de água no chopp da comemoração efusiva pela aliviadora vitória petista na principal cidade cearense.

Nesse sentido, o clima é de alívio com os acontecimentos da semana passada que expuseram um desacerto aparente e meio inesperado entre as forças políticas díspares que, agora, tentam se unir em torno do objetivo comum de apear do poder o grupo que hoje controla a política no Ceará.

A boa expectativa criada na frente oposicionista em torno de uma grande reunião anunciada para simbolizar o movimento frustrou-se sob o frágil argumento de que não houve como ajustar as agendas de todas as lideranças envolvidas e necessárias.

Mais do que isso, firmou-se de público a opção preferencial do PL, quase impositiva, de tomar para si todas as posições em disputa para uma chapa majoritária. Quatro, se consideradas as mais relevantes. Nas palavras do deputado federal André Fernandes, liderança local do grupo com mais autoridade eleitoral para falar no momento diante de sua performance recente nas urnas, o partido indicará os nomes visando as brigas pelo governo e pelas duas vagas ao Senado.

Sobraria a vice e apenas nas palavras dele, porque na voz de outros bolsonaristas também este posto lhes deve ser destinado. Alguém poderia dizer que fala-se apenas da palavra final, não necessariamente de um filiado, mas as declarações têm sido textuais, inclusive com as alternativas apresentadas.

Há registros conhecidos de poucas e tímidas reações, mas a história espantou os potenciais aliados, gente com voto, liderança e história, que segue apostando na viabilidade da tal frente ampliada de oposição. Sobraria o quê para o ex-deputado federal Capitão Wagner? Ou para o ex-prefeito Roberto Cláudio? O ex-senador Tasso Jereissati teria qual tipo de possibilidade de influência nas escolhas?

Não é um time de excluídos qualquer e a ideia de que será possível passar um rolo-compressor sobre o grupo, com o perfil que apresenta, tende a não levar aos melhores resultados.

O governo, com sua articulação política, até nem parece ter agido no caso para gerar a discórdia ou ampliá-la, mas, é claro, comemora que ela tenha aparecido numa hora tão importante e definidora de algumas coisas que repercutirão em 2026. Por exemplo, quem deixou a aliança que hoje comanda o Ceará reclamando do "hegemonismo do PT", caso do pedetista Roberto Cláudio, vê-se diante de uma intenção concreta e objetiva de um partido, neste caso sim, querer ocupar todos os espaços mais importantes da disputa programada para a próxima temporada eleitoral. Clássico caso: se corre o bicho pega, se fica o bicho come.

Uma vice que faz política

Definitivamente, não será uma tarefa fácil excluir a vice-governadora Jade Romero (MDB) das conversas sobre a formação da chapa majoritária governista de 2026. Caso isso se configure como necessário, claro. Sua forte reação ao polêmico vídeo do Capitão Wagner e família explorando o terrível caso de jovem assassinada em Quixeramobim, evitando que mais uma vez o atento Chagas Vieira ficasse sozinho na troca de pancadas, mostra que ela segue disposta a buscar protagonismo. Além disso, adiante-se logo, será inevitável um debate em torno da temática do gênero caso se opte por alguma mudança que leve a uma substituição descuidada para atender critérios eleitorais puros.

Olho nos passos do aliado

Os movimentos do senador Cid Gomes (PSB), a cada dia mais intensos, começam a incomodar de verdade no âmbito governista. Sua aproximação com o deputado federal Junior Mano, que recém transformou em correligionário, é um dos pontos vistos com mais atenção diante do que podem representar para além de uma ideia já exposta de fazer dele um dos candidatos ao Senado. A despeito do que tem por explicar ainda na história das emendas, o parlamentar se mantém como um dos políticos mais influentes do Interior. Cid e Junior, vale destacar, tiveram mais uma longa conversa na semana passada. Agora, ainda é preciso entender como Eudoro Santana, liderança poderosa do PSB, entraria nessa equação. Ou, até, se entra.

A fila deve andar

Inácio Arruda (PCdoB), a quem caberia ocupar a cadeira que o deputado federal cearense José Guimarães pode deixar vaga caso realmente vá ser ministro, na pasta das Relações Institucionais, já teria manifestado preferência por permanecer no cargo em que se encontra na Ciência e Tecnologia. As duas situações confirmando-se sairia ganhando a ex-vice prefeita de Sobral, Cristiane Coelho, segunda suplente e que, claro, espera ansiosa o desfecho de todas as especulações. Em Brasília, a aposta de que Guimarães mudará para o Palácio de Planalto é alta e cresceu nas últimas horas.

Procura-se um(a?) presidente

Osires Pontes procurou o ex-senador Tasso Jereissati, na última sexta-feira, e comunicou que não tem condições de permanecer presidindo a executiva regional do PSDB, missão que está desempenhando interinamente desde a saída de Élcio Batista. Alegou que a situação de Massapê, onde tomou posse como prefeito em 1º de janeiro, lhe exige dedicação total até que o equilíbrio seja alcançado, algo que considera ainda distante. Mesmo que continue acreditando que será possível.

O convite está feito

Começa, agora, a busca por um novo nome para comandar os tucanos em momento importante, no qual afastou-se a ideia de uma fusão ou qualquer outro movimento que levasse ao fim da sigla. Emilia Pessoa, única deputada estadual do PSDB, surge como a alternativa mais fácil e teria sinalizado disposição para assumir a tarefa. Porém, o sonho de Osires Pontes é que o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, aceite o convite que diz já ter lhe feito oficialmente num pacote que incluiria a oferta da presidência da executiva estadual.

O olhar de quem planeja

O secretário estadual de Planejamento, Alexandre Cialdini, segue em seu comovente esforço de sensibilizar as gestões municipais cearenses, agora que parte delas passou por um processo recente de renovação, para a importância de investir na capacitação de gestores, servidores e até parlamentares. Está previsto que em março ele deslanche uma programação de seminários abrangendo as 14 macrorregiões cearenses como esforço de colocar o tema na agenda de todo mundo. Um planejador por excelência, reconhecido até por quem não gosta dos governos de que participe, Cialdini mantém firme sua convicção de que sem olhar para frente, no sentido também de localizar as oportunidades, é difícil vislumbrar uma saída para problemas que estão na nossa base estrutural e precisam ter as raízes extirpadas como solução definitiva.

A luta de Flávio Dino continua

A semana política será importante em Brasília pela expectativa que se criou com a audiência pública que acontece na quinta-feira,dia 27, chamada pelo ministro do STF, Flávio Dino, para tratar do imbróglio das emendas parlamentares. Trata-se da segunda tentativa de um acordo pactuado já que Dino não se sentiu muito bem contemplado pelas adequações feitas entre governo e Congresso a partir de um encontro anterior. O excesso de holofotes em Jair Bolsonaro e sua participação nos movimentos golpistas hoje sob investigação tem impedido a própria sociedade de dar ao problema das emendas a atenção que faria por merecer. O cheiro (ou fedor?) de escândalo é bem acentuado.