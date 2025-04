A questão fundamental é: por que a pressa?

Foto: AURÉLIO ALVES Manifestação pedindo anistia e Fora Lula na Praça Portugal

O colunista é o alvo de nota assinada (veja íntegra abaixo) por sete deputados federais cearenses como repúdio ao teor de texto crítico à opção que fizeram por apoiar pedido de urgência para tramitação de projeto que trata de anistia para os envolvidos com os atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023. Estranho porque não considero existir “insinuação rasteira” nenhuma, ou seja, qualquer interpretação que exista a partir do que está ali é responsabilidade de quem a fizer, não minha.



Pode-se dizer que é uma nota crítica, sim, aos parlamentares, mas direta, objetiva e clara. Tem duas informações públicas que entendo relevantes: primeiro, que um grupo de jovens foi mobilizado para fortalecer o corpo-a-corpo junto a parlamentares em Brasília e dar força visual ao movimento, prática mais que consagrada na cidade, fartamente documentada no noticiário e que é absorvida como parte do jogo político, não cabendo qualquer comentário adicional; depois, aponta-se que lideranças políticas, com destaque para o ex-presidente Jair Bolsonaro (não citado no texto original) pressionaram em favor da proposição, que insistirei no entendimento de que é inadequada, na forma e no conteúdo.



O que vale destacar no conteúdo do texto que me chegou às mãos, com assinaturas de sete dos oito parlamentares, é o ponto em que vai àquilo que realmente interessa. Os signatários anunciam que na discussão de mérito terão "responsabilidade", restando entender, então, as razões de não assumirem tal comportamento desde agora, deixando que o texto siga em sua tramitação normal, passando pelas comissões técnicas e submetendo-se à caminhada que os projetos devem cumprir na Câmara antes da chegada ao plenário. Sem insinuação, deputados e deputada: por que a injustificável pressa?



NOTA À IMPRENSA



Os deputados federais do Ceará abaixo assinados manifestam repúdio à Coluna do Guálter George publicada neste domingo (13/04), no Jornal O POVO, que de forma irresponsável e leviana, insinua que parlamentares cearenses assinaram um requerimento de urgência sob influência de “belas jovens” nos corredores de Brasília.



A afirmação é desrespeitosa e ofensiva, especialmente à deputada Dayany Bittencourt, mulher honrada que cumpre seu mandato com seriedade. Estamos tratando da urgência de tramitação de uma proposta, e não do mérito — que será debatido com responsabilidade.



Lamentamos que o colunista tenha optado pelo caminho da insinuação rasteira, talvez motivado por disputas políticas locais ou pela polarização que tanto prejudica o debate público e o avanço do país.

Seguiremos firmes, com independência e compromisso com o povo cearense.



Viva a democracia!



Assinam esta nota os deputados federais:



AJ Albuquerque, Danilo Forte, Dayany Bittencourt, Dr. Jaziel e Dra. Silvana, Luiz Gastão, Matheus Noronha e Moses Rodrigues