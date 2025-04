A atenção exagerada com o BBB é ruim, mas existe coisa pior

Foto: Samuel Setubal Torcida de Renata Saldanha marca presença no Estoril, em Fortaleza, para celebrar a ida da cearense à final do BBB 25

O governador Elmano de Freitas (PT) comete algum pecado ao utilizar parte do seu tempo para manifestar, via redes sociais, apoio a uma conterrânea que disputava o prêmio maior de um popular programa de televisão? Minha resposta objetiva é “não”. De outra parte, de novo considerando o que penso pessoalmente, acho de um tremendo mau gosto a iniciativa, dele e de vários dos seus auxiliares.



Minha crítica, na verdade, tem mais a ver com a falta de simpatia com o tal programa, BBB, no caso, que considero de baixíssima qualidade. Avaliação que contraria e vai de encontro ao que pensa toda a parte feminina do meu ambiente familiar, envolvendo a companheira e uma filha. Dito isso, os ataques políticos da oposição ao envolvimento de Elmano e companhia com o tema carecem de coerência, já de início, para serem levados a sério.



Não há notícia de que nenhuma ação de governo, de quem o lidera ou de qualquer outro membro da equipe, tenha sido desviada ou prejudicada por uma eventual prioridade à agenda de entretenimento. O governador, por exemplo, encontra-se agora em visita à China, participando de encontros e contatos dos quais podem resultar investimentos para o Ceará.



O tempo que se gasta para gravar um vídeo, escrever um texto no padrão adequado ao espaço ou para postá-los dificilmente será suficiente para atrapalhar uma atividade séria ao ponto de inviabilizá-la. Não faz sentido criar a ideia de que uma coisa possa, necessariamente, interferir na outra.



O tema que tem mobilizado nos últimos dias Elmano, Chagas Vieira, Evandro Leitão, para citar os nomes mais referenciais, é fútil sem ser ofensivo. Parece correto dizer que não agrega, mas, ao mesmo tempo, também não ataca ou insulta ninguém, nenhuma instituição, não ameaça o ambiente democrático, enfim, a ação precisa ser diferenciada de outros usos que pessoas públicas fazem do espaço digital por onde passa hoje boa parte do debate político.



A indignação que sobra nesse caso, em muitos, falta - nos mesmos -, quando se trata de condenar o uso das redes sociais para ações agressivas, até criminosas em alguns aspectos. Muito pelo contrário, pegando o caso dos episódios graves de 8 de janeiro de 2023, será comum ver muitos deles posicionando-se ao lado dos que atentaram contra a democracia brasileira.



Algo muito pior, combinemos, do que fazer vídeos inofensivos, e vazios, de apoio à cearense Renata Saldanha, aliás, a campeã do BBB 25. Parabéns para ela, o que dizer?