Como votou a bancada federal do Ceará no caso Chiquinho Brazão

Foto: Divulgação / Assessoria Dayany Bittencourt (União Brasil-CE), deputada federal

Dos deputados do Ceará que votaram a favor da manutenção da prisão do também deputado Chiquinho Brazão (sem partido), a surpresa foi Dayany Bittencourt (União Brasil-CE), contrariando inclusive orientação do próprio partido.



Na bancada cearense, foram 11 votos “sim” pela permanência de Brazão atrás das grades, 5 votos “não”, 2 abstenções e 4 ausências.



Preso por determinação do STF, Brazão é acusado de ser o mandante do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, ainda em 2018.



Veja como cada deputado federal votou:



Sim (11)



Domingos Neto (PSD)

Dayany Bittencourt (União)

André Figueiredo (PDT)

Celio Studart (PSD)

Idilvan Alencar (PDT)

José Airton (PT)

José Guimaraes (PT)

Leônidas Cristino (PDT)

Luiz Gastão (PSD)

Mauro Benevides (PDT)

Yury do Paredão (MDB)

Não (5)



Jaziel Pereira (PL)

Fernanda Pessoa (União)

Junior Mano (PL)

André Fernandes (PL)

Danilo Forte (União)



Abstenção (2)



Eunício Oliveira (MDB)

AJ Albuquerque (PP)



Não votaram (4)



Eduardo Bismark (PDT)

Luizianne Lins (PT)

Matheus Noronha (PL)

Moses Rodrigues (União)