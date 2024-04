O que levou Lucinildo Frota a deixar a Regional 5 logo depois de assumir

Foto: José Leomar/Divulgação/Agência Assembleia Lucinildo Frota recentemente recebeu aval da Justiça para deixar o PMN

Deputado estadual e pré-candidato à Prefeitura de Maracanaú, Lucinildo Frota (PDT) deixou o comando da Regional 5 apenas 48 horas depois de ter assumido o posto.



Ex-PMN, o parlamentar tomou posse no cargo na segunda, 8, e foi exonerado na quarta, 10, inaugurando uma “gestão-relâmpago” no Paço. Seu nome chegou a ser anunciado pelo prefeito José Sarto (PDT) como parte de um pacote de mudanças para otimizar o governo a seis meses da eleição.



Oficialmente, o deputado pedetista fez saber que sua exoneração se deveu a uma decisão política negociada com Sarto, fruto de ponderação sobre a necessidade de retomar as articulações para cuidar da pré-campanha no município da Região Metropolitana – na cidade, Frota deve enfrentar o atual prefeito e pré-candidato à reeleição Roberto Pessoa (União), de quem já foi aliado, mas hoje é adversário.



Ao O POVO, mais de uma fonte narrou em reserva que Frota havia sido pressionado por suas bases para que se dedicasse unicamente à pré-campanha eleitoral.



A coluna apurou, contudo, que a razão para a saída do deputado da Regional 5 foi outra: ele não teria se licenciado do mandato na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) antes de aceitar o trabalho na administração municipal.



Procurada, a Alece confirmou a informação. Segundo a assessoria do Legislativo, o deputado de fato não se afastou a tempo do mandato para desempenhar a nova função.



Houve, porém, mais um impeditivo: quem ficaria no lugar do titular em caso de licença.



Um interlocutor relatou que o deputado operava para que o segundo suplente fosse alçado ao mandato, mas o primeiro opôs resistência, inviabilizando a costura e retardando o desfecho da contenda.



Tanto essa dificuldade quanto a falta de consenso sobre quem seria titular acabaram por atrasar o afastamento do exercício parlamentar na Alece, para onde o deputado retornou após cumprir somente dois dias como secretário.