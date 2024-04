Líder do governo Lula quer intervenção para resolver problema da Enel no Ceará

Foto: FÁBIO LIMA Deputado federal José Guimarães, líder do governo Lula

Líder do governo Lula na Câmara, o deputado federal José Guimarães (PT) quer intervenção imediata do Palácio do Planalto para que os sucessivos problemas no abastecimento de energia no Ceará sejam resolvidos.



A cargo da Enel no âmbito estadual, o fornecimento tem sido alvo de críticas sistemáticas e de uma CPI instalada na Assembleia Legislativa.

De acordo com Guimarães, o “Ministério de Minas e Energia precisa intervir aqui (no Ceará), ou para cancelar a concessão, não renovando, ou modelando”.



O parlamentar participa de reunião em Brasília nesta terça-feira, 16, com o governador Elmano de Freitas e o ministro Alexandre Silveira de Oliveira (Minas). O objetivo da agenda é definir um protocolo de atuação da pasta no caso.